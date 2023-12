Maxi richiamo Tesla: 2 milioni di auto

Maxi richiamo Tesla negli Stati Uniti: il si stima di pilota automatico Autopilot di oltre due milioni di veicoli sarà modificato per prevenire utilizzi impropri.

Maxi richiamo Tesla: l’Autopilot va corretto per prevenire incidenti

È l’epilogo di un’inchiesta che andava avanti da oltre due anni da parte dell’ente federale americano che vigila sulla sicurezza stradale. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) aveva aperto un corposo fascicolo per accertarsi che le Tesla garantiscano che i conducenti prestino attenzione quando utilizzano il pilota automatico. Ann Carlson, amministratore ad interim dell’NHTSA, in agosto in una dichiarazione all’agenzia di stampa Reuters aveva spiegato: “È davvero importante che i sistemi di monitoraggio dei conducenti tengano conto del fatto che gli esseri umani si fidano eccessivamente della tecnologia“. Dopo un lungo confronto con i tecnici e i legali della marca di Elon Musk, l’autorità federale ha rotto gli indugi e annunciato il maxi-richiamo, praticamente su tutte le Tesla vendute finora negli USA.

E ora che cosa accadrà in Europa?

Tesla a sua volta ha rilasciato una dichiarazione di richiamo. Spiegando che i controlli del sistema software dell’Autopilot “potrebbero non essere sufficienti a prevenire l’uso improprio del conducente“. E potrebbero quindi aumentare il rischio di un incidente. Negli anni scorsi la marca di Elon Musk è stata coinvolta in richieste di risarcimento-danni da parte di clienti che sostenevano di essere vittime di incidenti causati dall’Autopilot. I casi si sono verificati soprattutto negli Stati Uniti e in Cina, anche con conseguenze gravissime. Tesla si è sempre difesa attribuendo la responsabilità dei crash a negligenze da parte dei conducenti e non si ha notizie di sentenze di condanna. Il maxi richiamo deciso negli Stati Uniti apre un punto interrogativo su quel che accadrà ora in Europa. Anche qui le auto verranno modificate sulla falsariga da quanto imposto dalla NHTSA? E che cosa farà di suo Tesla?