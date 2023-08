Macchine troppo care? Solo per noi poveri italiani

Macchine troppo care? Solo per noi italiani, afflitti da un potere d’acquisto lontano dagli standard degli altri Paesi, Germania in testa. Una discussione aperta da un altro lettore, Michele: “Ormai solo i ricchi possono permettersi l’auto nuova”. Vaielettrico risponde. I quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Il mondo va da una parte, noi dall’altra…

“Vi seguo con attenzione e sono da circa 6 mesi passato, anche grazie a voi e ai vostri chiarimenti sui vari e inevitabili dubbi, alla mobilità elettrica 100%. Con enorme soddisfazione. Non mi dilungo su quale modello ho scelto e su opinioni tecniche che rimando ad altra occasione. Volevo invece aggiungere un sintetico commento alla sacrosanta lettera di Alessandro Cristiano sull’impossibilità di affrontare l’acquisto di una auto per un Italiano con reddito medio. Notare che ho specificato Italiano. La risposta che avete dato richiama alle scelte commerciali fatte allora, con l’introduzione sul mercato delle prime utilitarie. Pensate proprio per permettere a un utente medio di poter acquistare un’auto, auspicando una mossa simile oggi. A mio parere è impossibile che accada“.

Macchine troppo care, da noi servono due anni di stipendio, in Germania 6/8 mesi…

“Allora il mercato era confinato localmente, e la produzione di qualsiasi merce era destinata appunto a un mercato adiacente al luogo di produzione. Ora invece, le case automobilistiche, e le aziende in genere, producono auto o altro, destinando le strategie di vendita e i listini ai mercati che possono acquistare queste merci. E pagarle di più. E l’Italia semplicemente non è più tra questi. Un Americano o un Tedesco hanno molti meno problemi ad acquistare un’auto da 30/40mila dollari, che per loro sono il reddito di 6/8 mesi, e non di due anni. E a questo non vedo rimedio a breve termine. Solo una riflessione. Grazie per quanto fate, e per l’aiuto a chi cerca sinceri chiarimenti, sia ai dubbi di acquisto come a quelli di utilizzo di un auto elettrica“. David Rubini

Risposta. Sono considerazioni sensate. Il potere d’acquisto dei nostri stipendi è fermo da anni, in Paesi come la Francia e la Germania cresce continuamente. Questo fa sì che la vendita di auto nuove ristagni su livelli lontani dai due milioni di immatricolazioni su cui si era stabilizzato. E che i costruttori considerino sempre più l’Italia come un mercato di sfogo per il loro usato, visto il basso potere d’acquisto.