Le auto costano troppo, non solo le elettriche

Le auto costano troppo, tutte, non solo le elettriche. Gli stipendi sono fermi agli anni ’90, ma i prezzi sono quelli del 2023, scrive Michele, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri questi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Le auto costano troppo, ormai solo i ricchi possono permettersele

“S ono Michele Terenzi, un ingegnere del veicolo. Mi sono appassionato nell’adolescenza al mondo dei motori. E oggi, nonostante delle critiche che faccio a questa nuova tecnologia, mi sto interessando e informando grazie anche al vostro canale. Complimenti per i contenuti e la serietà. Volevo porre l’attenzione sul tema dei pochi acquisti di auto elettriche in Italia. Secondo me voi giornalisti puntate il dito contro un aspetto culturale e una non predisposizione al cambiamento. Secondo me invece il principale problema è che gli italiani non si possono piu permettere di cambiare l’auto in generale. Se nel segmento C la più venduta è la Audi A3, significa che solo i ricchi cambiano l’auto. Questo è il problema “ .

I nostri redditi sono fermi agli anni novanta, ma con i prezzi del 2023, non credete?

“ Io ho una Renault Scenic Xmod del 2012, acquistata nel 2023 a 15.000 € ed oggi ha 180.000km e inizia a mostrare acciacchi per cui sto valutando un nuovo acquisto. Ma non riesco a trovare nulla sotto i 20.000€ di adatto per la famiglia. Con 35.000 € si compra a mala pena un b-Suv, ma non posso permettermelo nonostante sia un progettista con un buon lavoro. In 10 anni il mio stipendio non è triplicato e non faccio altro che continuare a rimandare la spesa. Questo è il problema, le auto sono raddoppiate di prezzo e l’italiano medio non ha più risorse per l’auto, elettrica, benzina o diesel. In questo cortocircuito non si può pensare al cambio generazionale, un po’ per ignoranza, ma molto per impossibilità. Siamo un paese rimasto alla ricchezza degli anni ’90, con i prezzi del 2023. E non solo dell’auto. La mia non è una critica, ma uno spunto di riflessione sul tema del potere d’acquisto. Saluti “ . Michele Terenzi