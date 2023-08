Caro automobile, una persona normale non ce la fa a comprarla, neppure usata. Un altro lettore denuncia una situazione dei prezzi diventata insostenibile. Si rischia che persona una citycar con molti km sul groppone sia fuori portata. Vaielettrico risponde: come sempre potete scrivere a info@vaielettrico.it .

Caro automobile: devo cambiare la Scenic presa usata 8 anni fa, ma come si fa…?

“Vorrei collegarmi a questo articolo e fare proprio due conti alla mano. Sono un padre che vive da solo, in affitto in un piccolo trilocale nella provincia di Torino a quasi 50km dal luogo di lavoro (per trovare dei prezzi accessibili). Mi costa tra affitto, condominio e consumi vari circa 700€ al mese. Un abbonamento ai mezzi pubblici che uso per recarmi a lavoro è arrivato a sfiorare i 100€ mensili. Passo un piccolo mantenimento per mio figlio alla mia ex, arrivando a superare i 1.000€ mensili. Senza ancora inserire le spese di prima necessità come cibo, pannolini, eventuali medicine o visite mediche (oltre al bimbo piccolo ho una piccola invalidità). E le spese di mantenimento per l’auto (tagliandi, gasolio e similari). Attualmente posseggo anch’io una Scenic, ma la seconda serie del 2008 presa usata ben 8 anni fa circa con all’attivo 180.000km e pagata 7.000€. Con tagliando, passaggio di proprietà e garanzia della concessionaria“.

L’auto, anche usata, è sempre più roba da ricchi

“Ma, complice una manutenzione prevista parecchio costosa e i blocchi del traffico a cui è soggetta la mia diesel Euro 4 qui in Piemonte, mi vedo costretto a cambiarla. Ho fatto tanti giri e preventivi notando che, per un’auto nuova senza anticipi, non spendi meno di 350€ al mese circa per una city car. Pagando le rate per 5 anni per poi ritrovarsi praticamente a dover restituire l’auto e ritrovarsi a piedi (a patto di essere rimasto nei km previsti per non incorrere in penali). Di conseguenza mi son buttato sull’usato rendendomi conto che, oggi giorno, una Panda base di 10 anni non si trova a meno di 6.000€ con oltre 100.000 km. Una situazione diventata insostenibile: i costruttori dovrebbero rendersi conto che i loro stessi operai non possono permettersi di comprare le loro auto. Chi guadagna uno stipendio “normale” non può permettersi una Panda del 2013 con oltre 100.000km o fa davvero fatica a comprarla e mantenerla. Di conseguenza concordo con chi scrive che l’auto è sempre più roba da ricchi“. Alessandro Cristiano

Risposta. La 500 e la 600 nacquero proprio con un calcolo preciso da parte del numero uno della Fiat di allora, Vittorio Valletta. Ovvero che anche un operaio, con un acquisto rateale, doveva potersele permettere. Serve un new deal nel mondo dell’auto, una svolta per mano di persone illuminate che fermino questo andazzo. O le auto, come scrive Alessandro, saranno sempre più roba solo da ricchi.