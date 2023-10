Luce mercato libero: tornano le offerte a 36 mesi a prezzo fisso, segno di una maggiore stabilità attesa sui prezzi. Convengono? Ecco l’analisi di Segugio.it .

Luce mercato libero: i vantaggi del prezzo bloccato

Le offerte a prezzo fisso fino a 36 mesi erano scomparse nella seconda parte del 2022, a causa della volatilità del mercato dell’energia e del crescente trend dei costi unitari. Il che aveva spinto i fornitori a non assumersi il rischio di bloccare il prezzo per periodi lunghi. Le tariffe a prezzo bloccato rispondono alle necessità di chi vuole mettersi al riparo da eventuali oscillazioni del mercato. E anche le tariffe con prezzo indicizzato sono risultate convenienti, secondo l’analisi. Questo considerando che il costo di luce e gas nel mercato all’ingrosso, a cui queste offerte sono agganciate, è calato gradualmente nel 2023. Paolo Benazzi di Segugio spiega: “La fotografia del mercato indica che passare al Mercato Libero oggi è tendenzialmente vantaggioso. Nel cambio è però importante analizzare le bollette di luce e gas, per individuare le tariffe adatte ai propri consumi. Il pericolo, se si è poco attenti a questi argomenti perché abituati da sempre ad essere in Tutela, è di finire vittima di vendite aggressive, sottoscrivendo tariffe pessime”.

Che cosa sta succedendo nelle bollette “a maggior tutela”

Ma una larga fetta di italiani (10 milioni di utenti) non si fida ancora del Mercato Libero e preferisce restare nelle tariffe “a maggior tutela“, stabilite dall’Arera. Nel quarto trimestre 2023 c’è un incremento del +18,6% in bolletta rispetto al periodo luglio-settembre. Con una piccola consolazione: se confrontati con il 2022, i prezzi rimangono ampiamente in calo. Secondo i dati di Segugio, si è passati da una media di 0,46 €/kWh nell’ultimo trimestre 2022 a 0,19 €/kWh nel secondo e terzo trimestre 2023. Con un calo di circa il 60% del prezzo unitario. Ma non si è ancora tornati ai prezzi di inizio 2021, con l’energia elettrica in media a 0,07 €/kWh. Il progressivo calo dei prezzi riguarda anche il gas. Il costo unitario è passato da una media di 1,84 €/Smc nell’ultimo trimestre del 2022 a 0,64 €/Smc nel terzo trimestre 2023: quasi 3 volte in meno. Ma anche qui ben lontani dalla media di inizio 2021, che era intorno a 0,15 €/Smc.