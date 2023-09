Stangata sulla bolletta elettrica: +18,6%

Stangata sulla bolletta elettrica per la famiglia tipo in regime di maggior tutela (fuori dal mercato libero): +18,6% nel quarto trimestre 2023, annuncia Arera.

Stangata sulla bolletta: la spiegazione di Arera

L’aumento del prezzo dell’energia elettrica per chi è ancora in tutela, spiega Arera, “è dovuto all’andamento delle attuali quotazioni all’ingrosso (PUN)“. Quotazioni “previste in aumento per il quarto trimestre 2023, anche a causa del costo del gas naturale che normalmente cresce nelle stagioni più fredde. Spiega il presidente dell’Autorità pubblica per l’Energia, Stefano Besseghini “E’ vero che i prezzi dell’energia non mordono con l’aggressività di un anno fa, ma le oscillazioni sono indice di un settore energetico ancora alla ricerca di un suo equilibrio. Con inevitabili riflessi nella bolletta anche a causa della stagionalità a cui andiamo incontro. Anche senza lo stimolo dei prezzi alti, è importante in questa stagione invernale prestare attenzione al contenimento dei consumi. E, per quanto possibile, a sviluppare investimenti di efficienza energetica“.

Il prezzo al kWh per la famiglia tipo risale a 0,28 euro

Secondo Arera, la spesa per l’energia elettrica per la famiglia-tipo nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2023 sarà di circa 889,60 euro. Segnando comunque un -32,7% sul 2022, grazie ai ribassi della prima parte del 2023 rispetto a un anno orribile come quello passato. Nel dettaglio delle singole componenti in bolletta, per l’energia elettrica si registra il citato +18,6% del prezzo finale della famiglia tipo, a 28,29 centesimi/kWh. In netta diminuzione rispetto ai 66,01 centesimi che caratterizzavano il quarto trimestre 2022 (-57%). ARERA segnala che, per trasparenza, sul sito saranno disponibili anche i dati sull’aggiornamento delle bollette per il cliente domestico in tutela su consumi di 2.000 kWh/anno. In aggiunta a quelli della famiglia tipo da 2.700 kWh/anno.

