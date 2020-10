Long way Up, la Panamericana in LiveWire grazie a Enel X

Presto anche i telespettatori italiani potranno godersi Long Way Up, un leggendario viaggio in moto di 20.000 km da Ushuaia, in Cile, a Los Angeles, lungo la Panamericana comodamente seduti in poltrona. L’hanno fatto per loro i due attori Ewan McGregor e Charley Boorman, già protagonisti nel 2004 del viaggio Long way go, e poi di un altro in Africa, il Long Way Down. Ma in quelle occasioni erano a bordo di due bicilindriche BMW 1.200. Stavolta invece, hanno viaggiato su una moto elettrica, la Harley Davidson LiveWire.

Long way up, il serial Tv elettrico

E sono stati assistiti da due pick up, anch’essi elettrici dell’americana Rivian. Un’impresa impossibile? No, tant’è vero che si è appena conclusa ed è già diventata un serial TV trasmesso da Aple TV in questi giorni. Ma se i due attori sono arrivati sani e salvi a destinazione dopo 4 mesi di viaggio è perchè su tutto il percorso della Panamericana hanno trovato i punti di ricarica di Enel X.

La Panamericana, il sogno intercontinentale dei viaggiatori di mezzo mondo, rivive grazie

all’elettrificazione. A quasi un secolo di distanza dalla sua ideazione, (venne proposto nel 1923 in occasione della 5° Conferenza panamericana), l’iconico percorso diventa ccessibile ai veicoli “alla spina”. E lo fa con un contributo ingegneristico italiano, firmato Enel X.

220 punti di ricarica in 11 Paesi

La rete per effettuare il rifornimento d’energia è dislocata in 11 stati e 125 location differenti. Le stazioni di ricarica si trovano in Nord (Messico), Centro (Panama, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala) e Sud America (Bolivia, Argentina, Perù, Colombia, Cile). In questo modo, è possibile organizzare l’itinerario con tappe predisposte per compiere il pieno d’elettricità di automezzi e motocicli. Si tratta di un progetto importante poiché dimostra come sia possibile diffondere l’e-mobility anche in luoghi remoti, al di fuori dei contesti fortemente antropizzati.

Protagoniste le JuiceBox di Enel X

Dal punto di vista tecnico, Enel X ha fornito JuiceBox 1.0s con potenza da 6,6 kW e 8,8 kW (queste ultime costituiscono la quasi totalità delle installazioni). Inoltre, tramite l’applicazione Juicepass, sono già visibili e rintracciabili 196 punti di ricarica. Le infrastrutture insediate sono così fruibili dagli esploratori e dalla popolazione locale. In questo modo viene promossa la “creazione di valore condiviso” sul territorio, intesa come implementazione di tecnologie per lo sviluppo sostenibile delle comunità, a cominciare dal settore dei trasporti.

Long way up diventa un serial Tv

Il fascino esotico della Pan-American Highway è stato celebrato in diversi modi. Soprattutto nel mondo del motorsport, grazie alla Carrera Panamericana. Competizione automobilistica che, negli anni ’50 dello scorso secolo, era considerata tra le gare più pericolose del mondo. Lo spirito selvaggio del tragitto tra le due Americhe è oggi testimoniato da numerosi documentari. La nuova serie televisiva Long Way Up conferma questa tendenza, declinandola però a emissioni zero. I protagonisti del reportage, Ewan McGregor e Charley Boorman, sono infatti stati seguiti dalle telecamere lungo tutti i 20.000 km del percorso. Un’impresa che, molto probabilmente, attirerà nuovi avventurieri “green” nel prossimo futuro.

