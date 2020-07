Raid elettrici / L’America da un confine all’altro in LiveWire

Raid elettrici. Con l’America da un confine all’altro, effettuato con una Harley-Davidson LiveWire, iniziamo una serie di articoli su viaggi da sogno a emissioni zero. Se anche voi ne avete fatti, o state per farne, scrivete a info@Vaielettrico.it

Raid elettrici: Diego ha festeggiato così i 50 anni

Il californiano Diego Cardenas sperava di festeggiare il giorno del suo 50° compleanno in Spagna. In primavera i piani sono cambiati e ha ideato un viaggio che gli ha permesso di mantenere la distanza sociale, ma allo stesso tempo è stato unico e memorabile. In sella alla sua LiveWire ha attraversato l’America, dal confine messicano al confine canadese sulla West Coast Green Highway. La WCGH è una rete di stazioni di ricarica a corrente continua situate ogni 40-80 Km lungo l’autostrada I-5 e altre strade principali di Washington, Oregon e California.

“Volevo entrare a far parte della leggenda Harley. E far sì che i miei futuri nipoti potessero parlare di come il loro nonno sia stato il primo rider di una Harley elettrica a compiere una simile impresa“, ha dichiarato Cardenas. “Volevo mostrare al mondo come le ricariche stiano diventando sempre più numerose, essere d’ispirazione a guidare moto elettriche come la mia LiveWire“.

In tutto 2.253 km, senza problemi per ricaricare

Il 22 giugno, Diego ha iniziato il suo epico viaggio da San Ysidro, California. Ha percorso oltre 2.253 Km, e il giorno del 50° compleanno, il 30 giugno, ha raggiunto la città statunitense di confine canadese di Blaine, Washington. Durante il viaggio, sulla pagina Facebook, ha raccontato in diretta le varie tappe. E i fan che lo hanno seguito lungo il viaggio hanno potuto incontrarlo di persona e incoraggiarlo. La moglie e a la figlia di otto anni lo seguivano a bordo di un’auto.

“Il viaggio è stato incredibile, grandioso“, ha raccontato Cardenas. “La West Coast Green Highway è la soluzione ideale, ci sono così tante opzioni che si può essere sicuri di arrivare a destinazione. Inoltre, se ti fermi e non puoi usare una postazione di ricarica, ne hai altre nei paraggi. Fate girare la voce. Se avete una moto elettrica, o una qualsiasi altra moto, è sufficiente uscire e cavalcare la strada in questi tempi difficili. Fare un viaggio on the road, aiuta in questi momenti di stress a liberare la mente e il corpo per poter scoprire sempre cose nuove”.