L’Unione Europea ha anticipato al 2035 la stretta sulle emissioni dei veicoli pesanti. Nessun problema dalle aziende, anzi hanno sollecitato la norma al Parlamento europeo, e si moltiplicano i progetti di elettrificazione. Un player globale come DSV ha fatto un test in Italia con Volvo Trucks Italia. Ed entro il 2030 metterà su strada 2mila veicoli elettrici.

Test a Milano con Volvo Trucks Italia

DSV Road Italy, divisione focalizzata sul trasporto via terra del Gruppo DSV, terzo player mondiale specializzato in soluzioni di logistica e trasporto, ha ultimato una fase di test con Volvo Trucks Italia finalizzata all’inserimento di veicoli elettrici all’interno della propria flotta e alla promozione del trasporto sostenibile nelle aree urbane.

Stiamo parlando di ultimo miglio e dintorni. Infatti La sperimentazione ha coinvolto una serie di veicoli elettrici destinati alle attività di distribuzione nell’area di Milano. E’ andata bene: “Secondo i risultati ottenuti, il loro utilizzo garantisce una riduzione del 50% di CO2, perfettamente in linea con gli obiettivi prefissati dal Gruppo. Il team Volvo ha affiancato e supportato DSV durante l’intero percorso, fornendo consulenza e informazioni tecniche relative ai mezzi testati“.

DSV ha le sue origini in Danimarca e dalla sede centrale commentano la sperimentazione con Soeren Krejberg Hansen, Executive vice president di DSV Road: “Questa iniziativa rappresenta un passo ambizioso e necessario a raccogliere dati ed esperienze preziose che ci consentiranno di ottimizzare le implementazioni future e garantire un percorso sostenibile sia per noi che per i nostri clienti“.

Raccolta dati e collaborazione con Volvo Trucks: “Il confronto con il loro management ci aiuterà a gettare le basi per la realizzazione di un sistema di trasporto intelligente, ecologico e perfettamente integrato al raggiungimento del nostro obiettivo globale di zero emissioni nelle nostre attività entro il 2050”.

In strada 300 Bev tra 2024 e 2025 e 2000 entro il 2030

Bene le dichiarazioni ma vediamo i numeri: “Il prossimo step della divisione Road di DSV prevede l’implementazione di oltre 300 BEV tra il 2024 e 2025, fino al raggiungimento di 2.000 unità entro il 2030. Un ulteriore obiettivo è quello di introdurre altri mezzi a basse e zero emissioni oltre che mezzi che utilizzano carburante HVO”. Non abbiamo i dettagli sui mezzi ma sembra evidente che la scelta elettrica è soprattutto riferita alle aree urbane, ma si valutano altre soluzioni a basse emissioni.

Su questo tema interviene Giovanni Dattoli, AD di Volvo Trucks Italia. “Guardiamo con determinazione al 2030, anno in cui puntiamo a dimezzare le nostre emissioni di CO2. Un obiettivo ambizioso che richiede l’adozione di diverse tecnologie innovative. Tra le soluzioni alternative più pulite e sostenibili troviamo il biogas e l’HVO. Ma il vero cuore della nostra strategia è l’elettromobilità, consapevoli che domani avremo a disposizione anche le celle a combustibile a idrogeno”.

“Per raggiungere degli obiettivi di sostenibilità è necessario un impegno corale e condiviso: noi ci impegniamo a fare la nostra parte, ma crediamo che il vero cambiamento possa avvenire solo attraverso la collaborazione di tutti e il ruolo di partner strategici come DSV è fondamentale. Allo stesso tempo, serve un forte impegno da parte della politica e delle istituzioni per creare le condizioni ideali verso un futuro più sostenibile“. Riferimento al sistema di ricarica e sicuramente agli incentivi. Su questo fronte indichiamo due bandi recenti, da Regione Veneto e Lombardia, dedicati ai veicoli aziendali (leggi qui).

Quali sono i due veicoli testati? Ecco alcuni tecnici forniti dalle due aziende.

Caratteristiche FME

Volvo FM Electric 4×2 con cabina Globetrotter

Configurazione con sei pacchi batterie da 90 kWh ciascuno (totale 450 kWh)

Potenza massima 490 kW (666 CV)

Coppia Max 2400 Nm

3 motori elettrici

Ricarica del veicolo in DC a 40 kW con carrello KEMPOWER

Caratteristiche FEE

Carro Volvo FE Electric 6×2 cabina corta

Configurazione con quattro pacchi batterie da 66 kWh ciasucno (totale 265 kWh)

Fino 225 kW (300 CV) di potenza continua.

Coppia Max 850 Nm

2 motori elettrici

Allestito con cassa Frigo Lamberet e gruppo frigo CARRIER Syberia 11, 100% elettrico

Ricarica del veicolo in AC 22 kW e DC fino a 150 kW

fornito con caricatore mobile KEMPOWER in DC a 40 kW

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –