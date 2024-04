Sulle emissioni zero per i veicoli l’Unione Europea non torna indietro. Anzi il Parlamento europeo rilancia sui veicoli pesanti. Come anticipato – e richiesto da grandi aziende come Ikea, Nestlè, Dhl– ha adottato in via definitiva nuove misure per rafforzare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.

Il Parlamento approva a maggioranza le nuove regole per autobus urbani e camion

Le emissioni di CO2 degli autocarri di grandi dimensioni superiori a 7,5 tonnellate (compresi i veicoli professionali, come i camion dei rifiuti, i puntatori o i miscelatori per calcestruzzo) e gli autobus dovranno essere ridotte del 45% per il periodo 2030-2034, del 65% per il 2035-2039 e del 90% a partire dal 2040.

Entro il 2030, i nuovi autobus urbani dovranno ridurre le loro emissioni del 90% e diventare veicoli a emissioni zero entro il 2035. Gli obiettivi di riduzione delle emissioni sono fissati anche per i rimorchi (7,5%) e i semirimorchi (10%), a partire dal 2030.

Misure più strette che hanno visto l’approvazione dal parlamento con questi numeri: 341 voti favorevoli, 268 contrari e 14 astensioni. L’iter legislativo prevede che il regolamento passi ora dall’approvazione formale del Consiglio europeo prima che possa entrare in vigore.

Nel 2027 il riesame delle norme da parte della Commissione Ue

Come si legge in un comunicato del Parlamento: “La legge impone alla Commissione di effettuare un riesame dettagliato dell’efficacia e dell’impatto delle nuove norme entro il 2027″.

In particolare il riesame dovrà valutare, tra l’altro:

-se applicare le norme ai piccoli camion;

-la possibilità di introdurre una nuova metodologia per la registrazione dei veicoli pesanti alimentati esclusivamente a combustibili CO2 neutri;

-l’impatto che un fattore di correzione del carbonio potrebbe avere nella transizione verso veicoli pesanti a emissioni zero.

L’impatto dei mezzi pesanti sull’aria

I veicoli pesanti sono responsabili di oltre il 25% delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto su strada nell’UE e rappresentano oltre il 6% delle emissioni totali di gas a effetto serra dell’UE. Secondo la proposta legislativa della Commissione presentata a febbraio 2023, la riduzione di queste emissioni è fondamentale per gli obiettivi europei di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e ridurre la domanda di combustibili fossili importati.

Autobus elettrici: già dal 2022 un quarto dei veicoli è a emissioni zero

La scelta più decisa è sugli autobus urbani, anche in base ai numeri: “Nel 2022 gli autobus a zero emissioni rappresentavano già circa un quarto di tutti gli autobus urbani venduti nell’Unione e alcuni Stati membri hanno raggiunto quote molto più elevate“.

Il retrofit con la conversione di motori termici in elettrici è una strada consigliata. Porta “benefici ambientali perché si evita la produzione di nuove componenti“. Inoltre ci sarebbe “una maggiore accessibilità economica dei veicoli e al potenziale in termini di creazione di posti di lavoro“.

Tutto bene? Per niente: “La diffusione sul mercato di veicoli pesanti riadattati in veicoli a emissioni zero è ancora ostacolata dalla mancanza di norme

tecniche e amministrative armonizzate per la loro omologazione. La Commissione dovrebbe, pertanto, valutare la necessità di eventuali iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tali norme armonizzate“.

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico –