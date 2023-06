L’elettricità per l’auto aziendale si scarica al 100%?

Si può detrarre al 100% l’elettricità utilizzata nell’ auto aziendale se ricaricata in azienda? E la maggior usura degli pneumatici? Due quesiti che ci pone Francesco, titolare di partita Iva. Inviate i vostri quesiti a info@vaielettrico.it.

Due domande prima di decidere tra BEV e PHEV

“Buongiorno, sto valutando l’acquisto di una vettura elettrica.

Non ho ancora le idee chiare tra una full Electric ed una ibrida. Premetto che sono titolare di partita IVA.

A parte questo dubbio che è funzione del modo di usare l’auto, mi sorgono i seguenti quesiti che non ho mai riscontrato nella Vs rubrica tecnica:

1) da un punto di vista prettamente fiscale, visto che il carburante convenzionale ha una percentuale di detrazione inferiore al 100% mentre l’energia elettrica in azienda si scarica al 100%, come viene interpretato dall’Agenzia delle Entrate/GdF il fatto che un imprenditore carica l’auto elettricamente? Non è che usciranno sanzioni per chi carica la propria auto in azienda scaricando quindi al 100% il costo del “carburante”?

2) per i costi di gestione di una EV, come va calcolato il costo del cambio gomme, visto che rispetto ad una equivalente auto si riduce circa ad 1/4 di percorrenza? Ho un amico che possiede un’Audi Q4 full Electric e mi dice che le gomme durano “appena” 15.000 Km con utilizzo normale? La spesa per la loro sostituzione pesa oltre i 1000 euro anche per il fatto che la misura differenziata ne costringe il cambio di tutte e 4 senza poterle invertire„. Francesco Zillio

L’Agenzia delle Entrate risponde: scriveteci

Risposta- Abbiamo trasmesso il suo quesito fiscale all’Agenzia delle Entrate, che ci ha risposto così: «La disciplina relativa alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di impresa, arti e professioni, è contenuta nell’art. 164 del Testo Unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86).

In caso di dubbi sull’applicabilità delle norme a fattispecie specifiche, è possibile presentare una istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate (vedi la pagina dedicata sul nostro sito internet), in modo da ricevere una risposta applicabile al caso concreto».

Non le abbiamo dato un grande aiuto, ce ne rendiamo conto, ma è comprensibile che il problema sia nuovo anche per l’Agenzia. La ricarica dell’auto aziendale, peraltro, è difficilmente quantificabile, visto che i consumi rientrano nel conto energetico generale.

Il consumo degli pneumatici? Calcoli un 20% in più

Sul secondo punto, il consumo di pneumatici, non ci risulta che la percorrenza media di un treno di gomme per un’auto elettrica sia un quarto rispetto alle vetture tradizionali. Al limite può essere inferiore di un quarto; il maggior consumo, cioè, sarabbe del 20-25%. Questo ci dice chi viaggia in auto elettrica da anni e si legge sui blog e sulle riviste specializzate. Il maggior consumo degli pneumatici è dovuto al maggior peso della vettura e alle superiori performances in accelerazione. Ma su quest’ultimo fattore incide lo stile di guida. Come ci racconta Paolo Mariano qui e qui.

