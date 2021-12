Auto elettrica e pneumatici: se ne consumano il doppio?

Auto elettrica e pneumatici: Giampaolo, possessore di una Mercedes EQC, segnala un consumo eccessivo degli pneumatici. Che succede? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Auto elettrica e pneumatici: “Da buttare dopo solo 16 mila km, possibile?”

“Sono andato a sostituire le gomme estive con quelle invernali della mia Mercedes EQC 420. E ho avuto la sgradevolissima sorpresa di sentirmi dire che le estive, con 16.000 km, sono finite, da buttare. Problema solo mio? Il gommista mi ha detto che lo stesso problema lo ha rilevato su altre elettriche. Risulta anche a voi?“. Giampaolo Chierici.

Auto elettrica e pneumatici: ma quanto mi costano?

Risponde Paolo Mariano – Grazie per lo spunto su un argomento, quello degli pneumatici, trattato più volte. Gli pneumatici sono, nelle elettriche come nelle endotermiche, uno degli elementi che più di altri possono avere un impatto rilevante sui consumi. L’abbiamo visto quando abbiamo messo alla prova uno dei prodotti più performanti sul mercato, in un test su strada di oltre 10.000 km. Prova nella quale questi pneumatici hanno dimostrato di essere molto efficienti sia per consumi energetici sia per durata chilometrica (stimata in oltre 40.000 km).Ma, c’è da considerare un aspetto non secondario. L’auto del test, una Volkswagen ID.3 58 kWh, è stata guidata, per buona parte in autostrada, con una guida molto fluida, non certo sportiva. Privilegiando il comfort alla dinamicità. Poche brusche accelerazioni o frenate e velocità nei limiti del codice: poco stress per la mescola e la struttura della gomma.

Tanti kW e disponibili subito: se si sfruttano…

Mercedes EQC 420 è un SUV del peso di 2420 kg, dotato di due motori, per una potenza complessiva di 300 kW. Ed è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 5,1″ . Generalmente monta come primo equipaggiamento estivo pneumatici Continental ContiSport Contact 5. Si tratta uno pneumatico progettato privilegiando la sportività, il divertimento di guida e la tenuta di strada (un po’ meno la durata chilometrica). Non sappiamo, non ce lo indica, se la sua auto monti questa gomma. E questo giustificherebbe in parte la ridotta durata (solo 16.000 km).Ma probabilmente la ragione principale di questo alto consumo del battistrada è un’altra. Le elettriche sono più prestazionali in genere della loro controparte termica. Raggiungono altissimi valori di coppia alla ruota quasi istantaneamente. Questo, soprattutto su un’auto quasi sportiva come la sua, potrebbe incitare il guidatore a uno stile di guida molto dinamico. Mettendo sotto stress gli pneumatici.

Attenzione anche alla corretta pressione!

La EQC è un’auto che, nonostante il peso di poco inferiore alle 2,5 tonnellate, vanta prestazioni vicine a quelle di una Mercedes-AMG GLC 43 4Matic. Non dovrebbe stupire troppo che il suo consumo di pneumatici sia così elevato. Per rispondere quindi alla domanda, Giampaolo: sì, guidando un’elettrica con stile sportivo ad aumentare sono non solo i consumi di energia, ma anche quelli degli pneumatici. Da questo punto di vista un’elettrica è una grande tentazione! Ma, se non abbiamo velleità da piloti, un’elettrica non ha motivo di consumare più rapidamente gli pneumatici rispetto a una termica. Attenzione anche alla pressione! Non ci indica se gli pneumatici si siano consumati regolarmente. O se, al contrario, abbiano mostrato un consumo irregolare (ad esempio più accentuato al centro o ai lati). In entrambi questi casi, una pressione non corretta ne riduce inevitabilmente la vita utile, oltre a ridurre la sicurezza. Tenga controllata la pressione e il livello di usura del battistrada, senza aspettare di visitare il gommista! Potrebbe allungare di migliaia di km la vita delle sue gomme!

