Le tedesche vs Tesla: i numeri dell’inseguimento

Le tedesche vs Tesla: a che punto è l’inseguimento? Vediamolo con il bilancio delle vendite di metà 2022, grazie ai numeri forniti dagli stessi costruttori.

Le tedesche vs Tesla: le più vendute in casa VW

Parliamo, naturalmente, solo di macchine elettriche, settore nel quale Tesla è il riferimento a livello mondiale. Partiamo proprio da costruttore americano che, nonostante un secondo trimestre piuttosto fiacco, è arrivato comunque a 564.743 auto vendute. Il primo inseguitore è naturalmente il colosso Volkswagen, con i suoi tanti marchi e modelli, salito nello stesso periodo a 217 mila, in crescita del 34% rispetto alle 170.900 del 2021. La quota EV è salita al 5,6%, ma a Wolfsburg sono convinti di arrivare al 7-8% sull’intero anno, contando su una maggiore disponibilità di auto da consegnare. Tra i singoli modelli, si conferma il successo dell’accoppiata ID.4-ID.5 (66.800 auto vendute), mentre la ID.3 resta un inspiegabile flop (solo 26 mila).Non decollano neppure le vendite dell‘Audi Q4 (18.200), inferiori a quelle di un modello più vecchio e costoso come la e-tron e della stessa Porsche Taycan.

Il Made in Germany a 338 mila, Tesla è a 564 mila

Quanto alle singole marche del Gruppo VW,, Volkswagen fa la parte del leone con 115.900 veicoli venduti, seguita da Audi (50.000) e Skoda (22.200). Poi Porsche 18.900 e Seat|Cupra 8.300. Chi invece sembra correre a un ritmo più veloce è il Gruppo BMW, con 75.891 elettriche vendute nel semestre (+110%). Nel numero sono comprese 18.430 Mini Cooper SE (+37%). Lanciando una novità batterie dopo l’altra, a Monaco è sono convinti di arrivare a 2 milioni nel 2025. Già quest’anno sono attesi iX1 e i7, nel 2023 seguiranno tra le altre, i5 e Mini Countryman. E infine c’è la Mercedes: nella prima metà del 2022, le vendite sono salite del 134% a 45.400. Questo grazie all’arrivo di modelli di volume (per il pubblico Mercedes) come la EQE. In tutto, sommando le vendite dei tre gruppi (VW+BMW-Mercedes) si arriva a 338 mila elettriche. Tesla è ancora lontana, ma la forbice si è ristretta…