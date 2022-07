Tesla rallenta: solo 254mila auto vendute nel trimestre

Tesla rallenta, per la prima volta dopo 9 trimestri di crescita consecutivi: nel periodo aprile-giugno ha consegnato “solo” 254 mila macchine.

Tesla rallenta, con Model Y più richiesto del Model 3

Dopo un inizio d’anno che faceva prevedere sfracelli (310 mila consegne nel primi trimestre), la marca di Elon Musk ha decisamente rallentato. Cominciando ad accusare i colpi dei due grandi problemi che hanno attanagliato tutta l’industria dell’auto negli ultimi due anni: il Covid 19 e la mancanza di microchip. La pandemia ha costretto Tesla a chiudere per lunghi periodi uno dei suoi cuori produttivi, la Gigafactory di Shangai. E anche altri impianti hanno lavorato a ritmo di ridotto, forse per carenza di componenti. Tesla fa sapere comunque che i problemi sono in via di soluzione e che il secondo trimestre, fiacco per consegne, non lo è stato affatto sul fronte della produzione. Facendo prevedere un terzo trimestre in ripresa. Staremo a vedere. Ovviamente la parte del leone nelle consegne l’hanno fatta ancora Model 3 e Model Y, con quest’ultimo ormai stabilmente più richiesto rispetto alla berlina. Anche in Europa, stando agli ultimi dati arrivati da Italia e Francia.

La Bank of America: Ford e GM vinceranno anche nella EV

Solo una pausa di assestamento dovuta a motivi contingenti? O la grande spinta di Tesla si sta esaurendo? Gli osservatori in gran parte ritengono che la marca di Elon Musk riprenderà a correre nella seconda parte dell’anno. Superando di gran lunga (per la prima volta) il milione di auto vendute nei 12 mesi. Ma c’è anche chi ritiene che il dominio incontrastato di Tesla nel mercato dell’elettrico stia per finire. Uno studio della Bank of America prevede che in pochi anni, comunque entro il 2025, Ford e General Motors supereranno la marca di Elon Musk. Questo grazie al lancio di una vera gamma di auto e pick-up a batterie, con versioni EV di modelli molto popolari negli Stati Uniti. Secondo la Bank of America, la quota di mercato detenuta da Tesla negli Usa di qui a 3 anni crollerà dall’attuale 70% a un misero 11%. Spetta a Elon Musk e ai suoi smentire questo scenario catastrofico.