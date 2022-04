Tedesche a caccia di Tesla, ma la rincorsa è un flop

Tedesche a caccia di Tesla: nonostante gli annunci roboanti, la rincorsa è un flop, come dimostrano anche i dati di vendita del primo trimestre 2022.

Tedesche a caccia di Tesla, ma tutti i brand assieme vendono meno della metà della marca americana…

Doveva essere questo l’anno in cui il made in Germany cominciava a far sentire il fiato sul collo alla marca di Elon Musk. Ma se il buongiorno si vede dal mattino…I numeri dei primi tre mesi parlano chiaro: sommando le vendite di Volkswagen, Audi, BMW-Mini e Mercedes, non si arriva alla metà delle immatricolazioni di Tesla. Per la precisione 144.300 le tedesche, 310 mila Tesla. Peraltro il marchio americano in questo momento di fatto ha in gamma due soli modelli, mentre il made in Germany dispone di un’offerta ricchissima. E non è solo una questione di appeal sul mercato: colpisce anche la reattività di Tesla nel far fronte alle carenze di semiconduttori e cablaggi. Carenze che invece Hildegard Wortmann, responsabile vendite di VW, indica come principale causa della crescita frenata del suo gruppo nelle EV. Fatto sta che il colosso di Wolfsburg non ha centrato quota 100 mila nelle consegne del trimestre, fermandosi a 99.100. Di queste 53.400 sono venute dalla marca Volkswagen, 24.200 dall’audi e 9.500 dalla Porsche. Il resto è arrivato dai brand non tedeschi, Skoda e Seat-Cupra.

Il primo problema in casa Volkswagen? È la ID.3, con solo 4 mila auto al mese

Il dato più deludente nei risultati del made in Germany? Quello della ID.3, presentata come erede della Golf. In tre mesi se ne sono vendute appena 13 mila, poco più di 4 mila pezzi al mese. C’è da sperare che una performance così modesta sia dovuta alla mancanza di prodotto, ma in realtà la ID.3 esce da un 2021 altrettanto deludente. Ha fatto decisamente meglio la ID.4, con 30.300 immatricolazioni. L’Audi ha chiuso invece a quota 24.200, con la Q4 a 10.700 e la e-tron a 10.300, versioni Sportback incluse. Il brand di casa Volkswagen che ne esce meglio è Porsche, con 9.500 Taycan vendute, a prezzi non certo popolari. Per ora non decollano neppure le vendite di BMW e Mercedes. La prima ha chiuso il trimestre a quota 35.289, ma il dato comprende anche le vendite della Mini. La Casa della Stella è arrivata a 21.900. Sono tutti dati in crescita, peccato che Tesla cresca di più. E ora abbia aperto la fabbrica vicino a Berlino, altra spina nel fianco del made in Germany.