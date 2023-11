Le piccole in arrivo: quando, a quanto

Le piccole in arrivo: finalmente qualcosa si muove tra le citycar dal prezzo più abbordabile. Renault, Volkswagen, Citroen, Fiat…Ecco che cosa aspettarsi.

Le piccole in arrivo: da Renault prima R5 (a 25 mila euro) poi Twingo (a 19)

Un Luca De Meo insolitamente accigliato in settimana ha scoperto le carte di Renault. Confermando per il primo trimestre del 2024 il lancio della nuova R 5 e svelandone autonomia e prezzo: 400 km e 25 mila euro, meno incentivi. C’è chi è rimasto deluso dal range annunciato. Visto che l’auto che la R5 va a sostituire, la Zoe, già nel 2019 ne dichiarava 395. Ma la Zoe costa tuttora 33.850 euro e il progresso può essere anche nel prezzo…Ma la vera novità è la rinascita della Twingo, che sembrava un modello a fine corsa. E invece rinascerà, a quanto pare nel 2026, e avrà un prezzo di 19 mila euro (meno bonus). Nascerà su una nuova base tecnica, la piattaforma Ampere A, sviluppata in Renault e capace di garantire un consistente taglio nei costi di produzione. E avrà consumi record: De Meo ha parlato di 10 kWh ogni 100 km. A oggi questo significa, se si ricarica a casa a un costo di 0,3 euro, fare 100 km con 3 euro. La Renault assicura che nell’intero ciclo di vita sarà in grado di assicurare una riduzione del 75% delle emissioni di CO₂ rispetto alla media dei veicoli termici.

Citroen risponde con la e-C3 a 23.900 (tra due anni versione da 19.900 euro)

La Renault 5 dovrà vedersela anzitutto con una concorrente francese in arrivo, la nuova Citroen e-C3, annunciata con un prezzo leggermente inferiore: 23.900 euro. Ma anche con un’autonomia inferiore: la batteria LFP da 44kWh garantisce un’autonomia di circa 320km (la stessa della 500e). Con la ricarica rapida a corrente continua da 100 kW, la e-C3 impiegherà 26 minuti per ricaricare dal 20 all’80%. In corrente alternata la stessa operazione richiederà 4h10, utilizzando una potenza di 7kW, o 2h50 se è disponibile una potenza di 11kW. Anche la e-C3 avrà entro il 2025 una versione più economica, chiaramente destinata solo a chi la usa in città, con autonomia 200 km e prezzi da 19.990 euro.

La Fiat sta per arrivare con la Panda-e

Eh sì, la moda di rispolverare i vecchi nomi sta facendo proseliti anche in Fiat. Dopo 500 e 600, è quasi certo che la nuova piccola elettrica torinese (ma prodotta all’estero) si chiamerà Panda-e. La presentazione dovrebbe avvenire a breve, ma si sa che sarà la sorella “italiana” della Citroen e-C3 descritta sopra. Per cui: tutti i dati tecnici saranno molto vicini a quelli del modello francese, con la stessa base tecnica Stellantis. Quanto al prezzo e a tutto il resto, ne riparleremo a breve.

Le piccole in arrivo…/ Per la VW ID.2 bisogna attendere

E poi arriverà la Volkswagen ID.2, ma anche qui la Casa tedesca sembra all’inseguimento della concorrenza elettrica. Già, perché il modello da 25 mila euro, annunciato inizialmente per il 2025, è stato spostato al 2026, nonostante che una preview sia già stata mostrata in marzo. Con tanto di dati tecnici, tra cui un’autonomia di 450 km, a parità di prezzo con la R5, ovvero 25 mila euro. Il n.1 del gruppo di Wolfsburg, Oliver Blume, ha poi annunciato che arriverà una piccola elettrica da 20.000 euro. Ma i tempi non sono imminenti, “entro la fine del decennio“. Per il mondo di oggi un’era geologica…