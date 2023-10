Arriva la Citroen e-C3 a 23.900€

Arriva la Citroen e-C3, con 320 km di autonomia e prezzi da 23.900 euro (meno bonus). Ma la marca francese promette una versione da 200 km a 19.900 euro.

Arriva la Citroen e-C3: autonomia di 320 km, ricarica fino a 100 kW

Finalmente comincia a popolarsi anche il segmento delle citycar elettriche più accessibili. La Citroen appena svelata avrà una “sorella” italiana (Fiat), che con tutta probabilità sarà chiamata Panda, con allestimenti spartani e le stessi basi tecniche della e-C3. Ma veniamo ai dati tecnici della nuova citycar elettrica francese. ll motore ha una potenza di 83kW/113cv, mentre la batteria LFP da 44kWh garantisce un’autonomia di circa 320km (la stessa della 500e). Con la ricarica rapida a corrente continua da 100 kW impiegherà 26 minuti per ricaricare dal 20 all’80%. In corrente alternata la stessa operazione richiederà 4h10, utilizzando una potenza di 7kW, o 2h50 se è disponibile una potenza di 11kW. Con una nuova app, ë-ROUTES, per permettere di ottimizzare i lunghi viaggi accedendo in diretta ai dati più affidabili della rete di ricarica e a quella del veicolo. Ma, come si diceva, la e-C3 avrà entro il 2025 una versione più economica, chiaramente destinata solo a chi la usa in città, con autonomia 200 km e prezzi da 19 990 euro.

Nel mirino la Dacia Spring e la Renault Twingo

La Citroen assicura che il nuovo design, caratterizzato da un’altezza di 1,57 metri, “offre agli occupanti dei sedili anteriori 100 mm in più di spazio per la testa“. Garantendo “una posizione di guida più alta e dominante, e una maggiore sensazione di controllo e sicurezza“. L’abitacolo è decisamente più spazioso rispetto al modello precedente, nonostante l’auto sia solo 19 mm. più lunga e 6 mm. più larga. La nuova e-C3 è lunga 4.015 mm, larga 1.755 mm e alta 1.570 mm.. Al centro della plancia è presente uno schermo di infotainment flottante, a colori, da 10,25 pollici, leggermente inclinato verso il guidatore. Come elettrica primo-prezzo, la nuova C3 si pone in concorrenza diretta coi modelli meno costosi, anzitutto la Dacia Spring (che parte da 21.450 euro) e la Renault Twingo (23.050). Ma con un’autonomia decisamente più convincente. In attesa che la Renault rilanci con la nuova R5, attesa per il 2024.

