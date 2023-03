Ecco la piccola Volkswagen, la ID.2: uscirà nel 2025 e avrà un prezzo entro i 25 mila euro. Sarà “spaziosa come una Golf, ma economica come una Polo”. Per ora è una concept-car (ID.All), ma molto vicina al modello di produzione

Ecco la piccola Volkswagen, con autonomia 450 km

Dopo il design di rottura delle prime ID, la Casa tedesca sembra essere tornata a un look più convenzionale, più simile ai modelli a benzina. Una scelta consapevole, come spiegato dal capo del design, Andreas Mindt: “Il valore più importante per il design Volkswagen è la stabilità, unito a simpatia, affidabilità e riconoscibilità“. La ID.2 avrà un’altra caratteristica peculiare: sarà il primo modello della nuova serie elettrica ad avere la trazione anteriore, come spiegato dal responsabile tecnico Kai Grünitz. “Stiamo sfruttando la grande flessibilità offerta dalla nostra piattaforma modulare (MEB). E stabiliremo nuovi standard in termini di tecnologia e usabilità quotidiana con la piattaforma MEB Entry”. Con dati tecnici di tutto rispetto: motore da 166 kW, accelerazione 0-100 km/h in meno di 7 secondi e autonomia WLTP fino a 450 km.

È lunga 20 cm in meno della Golf, ma all’interno…

Per la batteria si parla di una capacità netta di 57 kWh, con ricarica dal 10 all’80% in 20 minuti, con punte di potenza a circa 120 kW. Resta da capire se le batterie saranno effettivamente le LFP, in uso anche da Tesla per i modelli meno costosi. Quanto alle dimensioni, la ID.2 è lunga 4,05 metri, una ventina di cm. in meno della Golf e della ID.3 e 5 cm. in meno della Polo. Larghezza 1,81 metri e altezza 1,53 metri. L’abitlbilità dovrebbe comunque essere da auto di segmento superiore, con una capacità di carico compreso tra 490 e 1.330 litri, meglio della Golf 8. Con cruscotto caratterizzato da un doppio schermo, uno da 10,9 pollici e un touchscreen per l’infotainment da 12,9 pollici. Durante la presentazione, il capo della marca VW Thomas Schaefer ha annunciato che dopo la ID.2 arriveranno un Suv compatto (nel 2026) e un’auto ancora più piccola. Quest’ultima dovrebbe chiamarsi ID.1 e avere finalmente un prezzo sotto i 20 mila euro.

