Lavoie acquista VanMoof: le eBike olandesi hanno un futuro

VanMoof ha un futuro e si chiama Lavoie. Dopo le voci circolate negli ultimi giorni circa un forte interessamento, il marchio sostenuto da McLaren Applied acquisisce VanMoof con l’intento di creare un’azienda premium di mobilità elettrica leader a livello mondiale. In questo modo VanMoof beneficerà del sostegno dei pionieri tecnologici indipendenti McLaren Applied per continuare a sviluppare e ridefinire la categoria della mobilità elettrica.

A dare l’annuncio dell’accordo è la stessa Lavoie. Secondo i termini del contratto firmato dalle due parti l’acquisizione vedrà Lavoie e McLaren Applied portare stabilità alle operazioni di VanMoof. Combinando e integrando quindi le loro capacità premium per creare un business di mobilità elettrica di nuova generazione.

Lavoie acquista VanMoof: una super azienda

L’espansione includerà quindi le eBike con una sinergia che consentirà all’azienda di ridefinire il settore in crescita della mobilità elettrica. Il presidente di McLaren Nick Fry alla Reuters ha detto che l’impegno è grande. Infatti, includendo i fondi necessari per stabilizzare VanMoof, l’investimento sarebbe di “decine di milioni” di sterline solo per quanto riguarda “il breve termine”. Le cifre della trattativa non sono state comunicate.

“Si tratta di un’enorme opportunità per noi, perché VanMoof è un’azienda con prodotti brillanti”, ha continuato Fry. “Non sarà una passeggiata, vista la difficile situazione finanziaria in cui versa la società”. Anche gli amministratori che stavano seguendo VanMoof dopo la bancarotta hanno confermato la riuscita dell’operazione. Jan Padberg e Robin de Wit, i due curatori fallimentari, hanno aggiunto che ulteriori dettagli su come il brand olandese proseguirà le sue attività arriveranno dopo il 4 settembre.

Lavoie acquista VanMoof: boom di clienti

Fry, inoltre, ha aggiunto che i manager di VanMoof verranno confermati, mentre non ha escluso eventuali licenziamenti. Sotto la nuova gestione, invece, il presidente di McLaren ha anticipato l’abbandono dei negozi di proprietà del brand, che si appoggerà invece a retailer terzi per la vendita e le riparazioni.

Eliott Wertheimer, ceo di Lavoie, ha aggiunto alcuni commenti. “Con la prossima generazione di eBike, tecnologia intelligente, design innovativo e base di clienti fedeli, VanMoof e Lavoie si integrano perfettamente. VanMoof ha 190.000 clienti in tutto il mondo e il nostro impegno è quello di continuare a mantenere questi ciclisti sulla strada. Mentre stabilizziamo e facciamo crescere in modo efficiente il business VanMoof e continuiamo a sviluppare i suoi prodotti di livello mondiale”.

