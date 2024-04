Lavatrici a motore: le auto elettriche secondo Daniele

Lavatrici a motore: questo sono le auto elettriche secondo Daniele, che ci accusa di essere “prezzolati dalle case auto” e di nascondere le magagne. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Lavatrici a motore “che non fanno bene all’ambiente: perché le sostenete?”

“Illustri, non so chi siete, che faccia e che seguito avete. So che sono stufo di leggere i vostri articoli faziosi e probabilmente prezzolati dalle case auto che hanno i piazzali pieni delle auto elettriche che giustamente nessuno vuole.

So che non avrete il coraggio di pubblicare questa mail, ma la verità grida vendetta! Prima di propagandare le lavatrici a motore, dovreste spiegare molte cose: 1) Quanto incide la mobilità privata sulle famose emissioni di Co2….Ve lo dico io: zero virgola. Se anche sostituissimo tutto il parco auto a combustione in elettriche le emissioni di Co2 non si modificherebbero di un mm. Ancor più di un fenomeno limitato alla sola Europa, ridicolo!!. 2) Quale impatto ha sull’ambiente costruire una batteria che comporta estrazione di materiali nobili, devastazione di montagne, dipendenza da pochi paesi come Cina etc?3) Qual’è la resa energetica di una batteria considerando tutto il passaggio dell’energia dalla produzione (ad oggi l’energia è prodotta in gran parte con combustibili fossili) al trasporto, all’ immagazzinamento nelle auto, compresa la dissipazione in calore, rispetto all’auto a combustione?.

Dietro le EV ci sono solo interessi commerciali…

Qui c’è una sola verità, il settore automotive è in crisi da anni, non si vendono più auto. I numeri parlano chiaro, pubblicate i numeri delle immatricolazioni negli ultimi anni se avete coraggio. E si spiega il fenomeno criminale della imposizione delle auto elettriche, puro fenomeno commerciale, l’ambiente non c’entra nulla.

È un puro fenomeno di interessi economici, che voi state sostenendo in maniera disonesta, come minimo inconsapevole. Le auto che abbiamo vanno benissimo, gli attuali motori potrebbero percorrere serenamente 35-40 km con un litro e durare 30 anni. Invece dobbiamo costruire una Audi e-tron con 500 cavalli che costa 130 mila euro.

Questa è la transizione green?? Ma fatemi la cortesia!!! Vogliamo chiudere i centri urbani e renderli transitabili a delle macchinette elettriche? Mi sta bene, credo sia una questione civile e rispettosa per tutti. Ma per il resto fatemi la cortesia di dire la verità: l’auto elettrica è solo un fenomeno commerciale, punto „ . Daniele Casaccio

Una fila di sciocchezze che impazzano sui social

Risposta . La cosa che ti colpisce per prima in questi sconclusionati messaggi è che ti sfidano a pubblicare la loro lettera. Come se avessimo paura di punti di vista diversi e fossimo, appunto, al soldo delle Case auto. I nostri bilanci sono pubblici e chiunque può verificare da dove vengono i nostri (modesti) ricavi.

alla voce “Chi siamo” sul nostro sito per vedere volti e storie di chi anima Vaielettrico. Ma a personaggi come questi chiedere di informarsi è chiedere troppo. Sparano sciocchezze per sentito dire. Quanto al chi siamo e che faccia abbiamo, basterebbe fare lo sforzo di cliccare propriosul nostro sito per vedere volti e storie di chi anima Vaielettrico. Ma a personaggi come questi chiedere di informarsi è chiedere troppo.

Parlano di elettriche prendendo a riferimento solo i modelli più cari, mentre ci sono EV che costano poco più di 20 mila euro, meno incentivi.

Elencano tutte le criticità nella produzione delle batterie sorvolando sui disastri creati, politici e ambientali, generati in giro per il mondo dall’estrazione del petrolio.

Lavatrici a motore? Nessuno vi costringe a comprarle…

Parlano di emissioni riferendosi alla sola CO2, sorvolando su polveri sottili e altre simpatiche sostanza rilasciate nell’aria. Ignorano che comunque, Co2 compresa, tutte le più accreditate indagini a livello mondiale certificano che le elettriche sono in assoluto le più sostenibili.

Daniele ci chiede poi di pubblicare i dati di vendita, che ogni mese puntualmente riportiamo. E, infine, c’è sempre una bella dose di vittimismo in queste lettere. Si parla di “ fenomeno criminale della imposizione delle auto elettriche”.

Ma quale imposizione? L’Europa sta ancora discutendo il da farsi dopo il il 2035 e sicuramente fino ad allora non accadrà nulla (con l’aria che tira non si sa cosa succederà dopo). E Daniele aggiunge di essere stanco di “leggere i nostri articoli faziosi“.

Ma chi ti costringe? Perché dare spazio lettera come questa, allora? Perché in Italia punti di vista come questi non sono affatto minoritari, bisogna esserne coscienti. Le sciocchezze che girano sui social vengono bevute come fossero acqua pura. Poveri noi…

