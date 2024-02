La tariffa con supercazzola di GO Electric-IT. Ma si può?

Una ricarica da 68 euro non l’avevamo ancora vista; eppure ce la racconta Maurizio, incappato nella tariffa “mista” a consumo e a tempo di una colonnina Go Electric-IT. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“Brutta esperienza a Montegrotto Terme alle colonnine di Go Electric-IT di Via Roma.

Quando mi è arrivata la fattura ho scoperto che fanno pagare una tariffa al minuto dopo le prime tre ore di ricarica; questo anche quando in teoria negli orari notturni normalmente non si paga nemmeno il posteggio!

In una notte 32 euro di ricarica, più 35 di parcheggio…

Ho iniziato la ricarica dopo le nove di sera e ho ritirato l’auto alle nove di mattina del giorno dopo. Ho caricato 40,876 Kw in corrente alternata con la colonnina da 22Kw. La mia auto è una Kona con batteria da 64Kw. Praticamente ho pagato una tariffa al minuto per il posteggio dopo le prime tre ore di ricarica, nonostante l’orario notturno. Alla fine ho pagato 32 Euro di ricarica e 35 euro di parcheggio!

E’ la prima volta che mi capita una cosa del genere; trovo giusto che si faccia pagare per il veicolo in sosta se ormai carico, ma addirittura stabilire un tempo di ricarica fisso di sole tre ore anche di notte mi sembra un po’ troppo penalizzante.

Regole certe o addio auto elettrica

Magari è anche colpa mia che dovevo leggere attentamente le condizioni. Ma avendo fatto diverse ricariche fuori casa davo per scontato che, secondo le regole, avrei eventualmente pagato il posteggio solo alla fine della carica-

Perciò mi chiedo se non sia il caso di regolamentare meglio queste cose. Vorrà dire che prima di ricaricare in un posto sconosciuto dovrò documentarmi meglio sulle condizioni contrattuali, ma così non si incoraggia certo l’uso dell’elettrico„. Maurizio Gennaro

Ok il libero mercato, ma qui cominciamo ad esagerare

Risposta-Caro Maurizio, lei ha perfettamente ragione: tutta la nostra solidarietà. Più volte Vaielettrico ha sostenuto che in un mercato libero come quello della ricarica delle auto elettriche, e per la gran parte non sovvenzionato, una sana competizione fra operatori e fra diverse soluzioni tariffarie è inevitabile e addirittura auspicabile. Abbiamo l’esempio delle telefonia mobile e di come dalla grande confusione tariffaria iniziale sia uscito un clamoroso taglio generalizzato ai costi delle telecomunicazioni.

Non più competizione, qui è una rissa

Però cominciamo ad esagerare. La competizione tra operatori sta diventando una rissa. L’innovazione tariffaria, un garbuglio di tranelli per i clienti. Gli attori in campo si moltiplicano, confondendo ruoli, nomi e funzioni.

Incuriositi dalla sua segnalazione abbiamo cercato altre informazioni su Go Electric-IT di cui non sapevamo nulla. E ci siamo imbattuti in un piccolo giallo. Su internet si trova il sito Go Electric Stations, Srl che secondo il portale dell’Ufficio Camerale ha sede a Bologna in via di Corticella 184/10. Consultando il sito non si capisce se si tratti di CPO (proprietario di infrastrutture di ricarica), di MSP (gestore del servizio di ricarica) o semplicemente di un rivenditore di aggregatori come NextCharge e Chargemap. Non c’è un recapito telefonico, ma solo un indirizzo mail info@goelectricstations.it al quale abbiamo scritto senza ottenere risposta.

Da Go Electric Stations a Chargemap, e la tariffa esplode

Tra l’altro dallo screenshot della fattura che ci ha inviato, risulta che la colonnina è stata attivata con una RFID Card del circuito internazionale Chargemap. Sarebbe operata proprio da Go Electric Station, e la tariffa prevista è addirittura di 0,872 euro a kWh. Ma dopo 3 ore di collegamento scatta un sovrapprezzo a tempo di 0,107 euro al minuto, sia con ricarica ancora in corso (come nel suo caso probabilmente), sia a ricarica terminata.

La stessa Chargemap informa che Go Electric Station “ha installato stazioni di ricarica in 1498 aree di ricarica“. Cosa che non risulta invece dal sito ufficiale di Go Electric Station dove nemmeno è indicata la colonnina di Via Roma. Insomma, un caos infinito. Qui sotto vediamo la medesima area di Montegrotto Terme (la piazza principale, tra Municipio e Duomo) nelle tre app (da sinistra) Nextcharge, Chargemap e Go Electric Stations

Accedendo invece dalla App del circuito NextCharge, la stessa colonnina risulta operata da On Charge. Il prezzo a consumo è molto più basso (0,55 euro a kWh) e il supplemento a tempo scatta dopo 30 minuti ma è solo di 0,02 euro al minuto. Applicando questa tariffa avrebbe speso 22,48 euro per i 40,876 kWh erogati e 13,08 euro per la tariffa a tempo. La metà esatta.

E comunque una tariffa a tempo che scatta nel pieno della notte in una colonnina a bassa potenza è in contrasto con le regole minime e condivise della ricarica in AC da 22 kW.

Così non si può andare avanti. Intervenga qualcuno a sfoltire questa giungla.

