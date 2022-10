La ricarica gratis al Lidl sempre occupata da una Tesla

La ricarica gratis al Lidl: Ignazio ci segnala (con una certa indignazione) che la colonnina è spesso occupata da una Tesla Model 3, per ore e ore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

La ricarica gratis al Lidl: un’auto da 67mila euro che occupa la colonnina al discount?

“Volevo farvi presente una cosa “curiosa” vengo al Lidl di via Adriano, a Milano, a fare la spesa. Uso a volte se possibile la ricarica gratis, ma spesso la colonnina per la ricarica è occupata da un una Tesla Model 3 Dual Motors bianca, che sta ore a caricare la batteria da ben 75 kW. Ma comprano macchine da 67.000 euro e poi vanno a caricare alle colonnine gratis?“. Ignazio De Gese

Sarebbe “un servizio gratuito per i clienti”, ma chi controlla?

Risposta. Il signore in Tesla ha fatto Bingo: trova un parcheggio gratuito e ricarica per ore la sua Model 3 (sempre gratis e lentamente, l’ideale per preservare le batterie...). Per di più non gli si può rimproverare nulla, sul piano formale. Sul sito ufficiale Lidl non abbiamo trovato nulla che faccia riferimento a limiti di orario nell’occupazione delle colonnine. Se non l’enunciazione che si vuole “promuovere la mobilità sostenibile attraverso l’installazione di diversi punti di ricarica per auto elettriche nei parcheggi dei nostri punti vendita. Un servizio messo gratuitamente a disposizione dei clienti“. Ecco, quelle tre parole finali dovrebbero fa riflettere: difficile che la spesa al Lidl duri ore e ore, le colonnine sono lì per un rabbocco mentre si gira tra uno scaffare e l’altro. Pe poi staccare. Ma nessuno controlla e la cosa genera parecchia irritazione, come ci hanno segnato altri lettori. Suggerendo anche la soluzione: ricariche a tempo. Tipo: un’ora e poi deve staccare, perché la colonnina segnala l’indebita occupazione.