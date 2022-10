33 mila punti di ricarica in Italia: pochi o tanti?

33 mila punti di ricarica in Italia: le installazioni continuano a ritmo serrato. E il 45% delle nuove colonnine è ad alta potenza, secondo quanto rileva Motus-e.

33 mila punti di ricarica e crescono quelli ad alta potenza

in settembre se ne sono vendute poco più di 5 mila), ma l’apertura di stazioni di ricarica prosegue a ritmo serrato. Già al 30 settembre in Italia risultavano installati 32.776 punti di ricarica in 16.700 infrastrutture (stazioni, o colonnine) e 13.225 location accessibili al pubblico. Facile desumere che con questa prima decade di ottobre si sia ormai raggiunta quota 33 mila. I dati sono contenuti nella rilevazione trimestrale di Motus-E, l’associazione che raggruppa gli stakeholders della mobilità elettrica. Sono pochi o tanti? Secondo Motus-E “in Europa, il nostro Paese è tra i più virtuosi. Come mostrano i dati di giugno, l’Italia mette a disposizione di 100 automobilisti di auto completamente elettriche circa 21 punti di ricarica, al di sopra della media europea (13). E molti di più di quelli offerti da Germania (10), Francia (12) e Spagna (19). Meglio di noi solo Belgio (24) e Olanda (33)“. Le vendite di auto elettriche ristagnano (se ne sono vendute), ma l’apertura di stazioni di ricarica prosegue a ritmo serrato. Già al 30 settembre in Italia risultavano installati di ricarica ininfrastrutture (stazioni, o colonnine) e 13.225 location accessibili al pubblico. Facile desumere che con questa prima decade di ottobre si sia ormai raggiunta. I dati sono contenuti nella rilevazione trimestrale diche raggruppa gli stakeholders della mobilità elettrica. Sono pochi o tanti? Secondo Motus-E “in Europa,Come mostrano i dati di giugno, l’Italia mette a disposizione di 100 automobilisti di auto completamente elettriche circa 21 punti di ricarica, al di sopra della media europea (13). E molti di più di quelli offerti da(10),(12) e(19). Meglio di noi solo(24) e(33)“.

Troppe colonnine pronte, ma in attesa di attivazione

Rispetto a settembre 2021, invece, i punti di ricarica hanno registrato una crescita di 7.982 unità, un dato confortante. Ma c’è un rovescio della medaglia: il 12% delle infrastrutture installate risulta attualmente non utilizzabile dagli automobilisti. Questo perché non è stato finora possibile finalizzare il collegamento alla rete elettrica da parte del distributore di energia o per altre motivazioni autorizzative. Conforta invece il fatto che quasi la metà, ovvero il 45%, degli oltre 2.000 punti di ricarica installati nel trimestre, siano ad alta potenza. In grado quindi di assicurare rifornimenti molto più veloci, poche decine di minuti, anche se più costosi. “Attualmente il 90% dei punti di ricarica installati è in corrente alternata (AC), il 10% in corrente continua (DC)”, spiega Motus-E. Quanto alla distribuzione geografica, il 57% circa dei punti di ricarica è distribuito nel Nord Italia, il 23% circa nel Centro e solo il 20% tra Sud e Isole.