Gli scrocconi della ricarica in azione alla Lidl

Gli scrocconi della ricarica gratis in azione alla Lidl. Un lettore, Ezio, ci racconta che chi fruisce delle colonnine si guarda bene dal fare la spesa…

Gli scrocconi della ricarica, anche in Tesla…

“Ci sono anche i furbetti della ricarica gratis! Ecco la mia storia. Organizzo un incontro con colleghi in un bar, giusto di fronte al Lidl di Caravaggio, che offre ai clienti una colonnina di ricarica gratuita. È collegata un’auto elettrica proprio come la mia, e devo spiegare ai colleghi che non è la mia, io sono al bar e non a far spesa. L’ho già vista altre volte a quella colonnina e sono curioso di sapere chi ha comperato un’auto come la mia. Dopo un pò arriva il proprietario, non ha carrello nè borse, stacca tutto e riparte. Subito dopo arriva una Tesla, attacca il cavo, non va al Discount, gira intorno al bar ma non entra…. Poco dopo ecco una seconda Tesla, stessa storia, attacca il cavo e si allontana, ma stavolta sale su una Golf guidata da una donna: la moglie, l’amante? Proprio vero che un’auto elettrica ti cambia la vita…..Passi dal Discount all’auto status symbol, alla miseria dei comportamenti più subdoli per risparmiare qualche euro, togliendo indebitamente lo stallo di ricarica a chi ne potrebbe avere bisogno“. Ezio Bordoni.

L’unico rimedio è limitare l’uso: massimo un’ora

Risposta. Grazie per il racconto, molto gustoso, al bar si vedono cose che…Ma veniamo al punto: era una bella idea questa di offrire la ricarica ai clienti. Il tempo di fare la spesa, con la dovuta calma, è proprio quello di un bel rabbocco. E la prospettiva di mettere qualche kWh in più può indurti a fermarti più a lungo, magari a fare qualche spesuccia non preventivata. E comunque a scegliere quel supermercato e non un concorrente. Purtroppo gli italiani, davanti alla prospettiva del “GRATIS”, perdono la testa, con comportamenti miserevoli. E, come sottolinea Ezio, spesso ad approfittarne non sono persone con scarse possibilità economiche, ma gente che guida i macchinoni. Vista la mala parata, e l’uso improprio, non so se durerà a lungo questo “gadget” della ricarica.Andrebbe limitato l’uso a un ragionevole lasso di tempo (un’ora?). Il Conad, invece, fin dall’inizio ha fatto una scelta diversa, ospitando nei piazzali colonnine più potenti (le EVA+ da 50 kW di Enel X), ma a pagamento.

P.S. La Lidl è una catena tedesca, saremmo curiosi di sapere se anche in Germania sono in azione gli scrocconi della ricarica. Scommettiamo che…?

