Come nasce la Renault 5 del secolo elettrico

Come nasce la Renault 5 del nuovo secolo: Nicolas Jardin, responsabile del design esterno, racconta come ha reinterpretato il modello originale. VIDEO.

L’idea era di richiamare in maniera chiara il modello del 1972, ma senza cadere nel retrò. E per la sua creazione Jardin aveva un mandato preciso: “Per il lavoro sul prototipo non ci è stato dato un tema libero. Si è trattato di un lavoro di rivisitazione dell’oggetto R5 e della sua proiezione nel futuro, per renderlo un oggetto moderno”, ha spiegato il designer in una release pubblicata sul sito media della Casa francese. Per ridisegnare fari e luci che caratterizzavano la prima R5 «siamo partiti dalle linee, dagli angoli e dai raggi delle modanature del frontale della R5 originaria. Poi, con lo sviluppo dei vari bozzetti, i fari sono diventati completamente diversi come proporzioni e design».