La NSU Prinz del 1971 diventa elettrica

La i NSU Prinz 4L del 1971 diventa elettrica, per celebrare il 150esimo anniversario del sito Audi di Neckarsulm, per mano di dodici bravi apprendisti.

La NSU Prinz era l’auto ufficiale degli operai tedeschi

Nessun progetto di ritorno al futuro per un modello che ha segnato un’epoca. Ma solo un modo di celebrare un’auto d’epoca che era prodotta nella fabbrica del Baden-Württemberg. Negli anni della rinascita post seconda guerra mondiale non tutti i tedeschi si potevano permettere una Mercedes o una BMW. Anzi: c’era una classe operaia molto povera, i cui redditi sono cresciuti dagli anni sessanta, con il sogno di comprarsi un’automobile. E la più abbordabile era proprio la NSU Prinz. Ci hanno lavorato sopra i tirocinanti dei corsi di meccatronica, modelleria, meccanica applicata e verniciatura di Neckarsum. E ora hanno presentato con orgoglio il prototipo EP4. La “E” evoca la trazione elettrica, mentre “P4” è un richiamo alla storica NSU Prinz 4, prodotta proprio a Neckarsulm da NSU Motorenwerke dal 1961 al 1973.

Gli apprendisti Audi le hanno dato una nuova vita a batterie

Nella parte posteriore, dove un tempo era collocato il bicilindrico a benzina da 30 Cv (non ridete…), è alloggiato un propulsore elettrico da 240 Cv che deriva dall’Audi e-tron. Il pacco-batterie è invece derivato dall‘Audi Q7TFSIe Quattro. L’accumulatore è nell’avantreno, proprio dive la Prinz celava il serbatoio del carburante. Il prototipo attinge aria da un’ampia presa nella sezione inferiore del paraurti, mentre lo smaltimento del calore è garantito da una feritoia all’altezza del cofano anteriore. Anche il cofano dietro contribuisce alla gestione termica e può essere fissato in posizione semiaperta. Decisamente orgoglioso del progetto e del risultato Xavier Ros, Membro del Board di Audi per le Risorse Umane: “Progetti come questo dimostrano come l’Azienda abbia un solido futuro, grazie ai giovani talenti formati internamente”.