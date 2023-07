Nuova Renault 5: via ai prototipi, ci siamo

Nuovo Renault 5: via ai primi prototipi nel Technocentre della marca. Si avvicina il lancio (prima metà del 2024), dopo un lavoro di sviluppo iniziato nel 2021.

Nuova Renault 5: parte l’ultimo “vehicle check” pre-produzione

Il Technocentre è dotato di mezzi e processi di assemblaggio che simulano le linee di produzione delle fabbriche Renault. L’obiettivo è realizzare prototipi fedeli ai futuri modelli di serie, per convalidare il processo di assemblaggio industriale. E ora, prima di passare alla produzione vera e propria presso la Manufacture de Douai, nel nord della Francia, le prime Renault 5 sono uscite dal Centro Produzione Prototipi. Stiamo parlando della versione definitiva, perché i test sui muletti provvisori, prodotti già due anni fa con la silhouette della Clio, sono iniziati da tempo in Lapponia. Questo nell’ambito dello sviluppo e dei collaudi della nuova piattaforma CMF-B EV., da cui nasce la R5. Ora siamo ai “vehicle check” che rispecchiano fedelmente il futuro modello di serie in termini di design. Questi veicoli, camuffati, percorreranno ora le strade di tutta Europa per mettere a punto gli ultimi dettagli.

60 prototipi per gli ultimi collaudi “estremi”

Per ora non si sa molto del modello con cui la Renault vuole rendere l’elettrico più “democratico“. Si sa che, a parità di batteria, l’autonomia sarà superiore di un 30% rispetto all’auto che andrà a sostituire, la Zoe. E che disporrà di ricarica bidirezionale, con la possibilità di cedere l’energia accumulata nelle batterie per gli usi che lo richiederanno. La fase di prototipazione ormai conclusa è il punto di incontro tra progettazione e industrializzazione di serie. Traducendo e poi convalidando fisicamente le ipotesi e i dati digitali elaborati a monte. Ė così che si scovano con una precisione di decimi di millesimi tutti i giochi e i dislivelli dei moduli della scocca e dei componenti provenienti dai fornitori. Viene testata anche tutta la parte software, con connessioni ed impianto elettrico. Il Centro Produzione Prototipi ha realizzato oltre 60 veicoli della futura Renault 5. Per essere testati anche in condizioni estreme (freddo o caldo, montagna, ecc.) e per centinaia di migliaia di km.