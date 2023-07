La notte è troppo piccola per ricaricare. Nel senso di occupazione notturna delle colonnine, esente da costi di occupazione solo dalla 23 alle 7, dice Alessandro. Vaielettrico risponde. Ricordiamo di inviare i quesiti a info@vaielettrico.it .

La notte è troppo piccola, perché la tariffa di occupazione va solo dalle 23 alle 7?

“Porto all’ attenzione una problematica centrale nella diffusione della mobilità elettrica: le tariffe di occupazione delle colonnine. Per chi non ha la possibilità di ricaricare a casa, la maggioranza degli italiani incluso me, la ricarica pubblica in AC è un riferimento. Sulla carta è semplice: ho una colonnina AC a 7/8 min da casa, quando ho bisogno di caricare, tornando da lavoro la collego e la mattina dopo la riprendo carica. Purtroppo le tariffe di occupazione considerano “notte” solo dalle 23 alle 7. Prendendo l’auto alle 8:30 dovrei pagare, OGNI VOLTA, 1h e mezzo di tariffa di occupazione a costi molto elevati. Enel X Way, per esempio, prevede sulle AC 9cent al minuto, che sarebbero circa 8€ in più ogni sessione! Peggio ancora se non avessi una colonnina vicino casa e dovessi caricare l’auto mentre sono in ufficio. Parcheggiandola alle 9 con il 20% per caricare all’80% e mantenere in salute la batteria, ad una AC 11kW basterebbero poco più di 3h per caricare la mia Megane. Che, peraltro, accetterebbe anche 22kW“.

Non si vive in funzione dell’auto e della ricarica…

“Dopo queste tre ore, considerando che esco verso le 19, dovrei pagare ogni volta 7 ore di tariffa di stazionamento (diciamo 6, in genere i primi 60 minuti non te li fanno pagare). Costo: 32€. Più della ricarica stessa, praticamente. Pura FOLLIA. E, vi prego, non venitemi a dire cose tipo “puoi staccarla in pausa pranzo”: uno non vive in funzione dell’auto. Ma aggiungo un altro esempio in cui le tariffe di stazionamento rendono IMPOSSIBILE un utilizzo pratico dell’auto: la “gita fuori porta in giornata”. Un Milano-Mantova oppure un Milano-generica località sciistica nel nord: 200km all’andata e 200 al ritorno. In tutte le località ci sono ormai colonnine AC, dove parcheggi l’auto per la giornata e riparti con il pieno. Senza stare ad aggiungere 30 min. di ricarica rapida ad un HPC, che costa pure di più. Già faccio 400km in macchina, vorrei utilizzare il tempo per godermi il luogo dove vado, non qualche HPC sperduto. Peccato che, arrivando alle 10 e ripartendo alle 19, dovrei anche qui pagare ore di salatissima tariffa di occupazione“.

Ci sarebbe la soluzione di WeCharge, ma le tariffe poi…

“A me sembra che i vari MSP siano gestiti da gente che l’auto elettrica non ce l’ha o non la utilizza veramente, o che semplicemente ha il suo bel garage privato. Ma finché non si pensa al vero utente finale, quello che non ha la wall-box a casa, non si riuscirà mai a rendere appetibile la mobilità elettrica! Unico spiraglio di luce che ho trovato è il servizio di ricarica del gruppo Volkswagen, WeCharge/Elli, che permette di iscriversi anche se si ha un’auto di un brand diverso. È L’UNICO che ha delle tariffe di occupazione sensate. Intanto dalle 21 alle 9 non si applica NESSUNA tariffa di sosta. Poi anche durante il giorno hai tre ore di comporto dopo la fine della carica prima che scattino le tariffe di occupazione, e anche le tariffe stesse sono più ragionevoli: 5 cent al minuto. Purtroppo il costo a kWh di questo servizio è maggiore dei vari abbonamenti BeCharge etc.. Trovo assurdo che NESSUN altro provider adotti un modello simile“.

Servono molte più colonnine in AC, ma meno potenti

“In generale, ritengo che si debba puntare su un approccio diverso per le colonnine AC: molte di più, ma meno potenti (7,4kW). Ed ELIMINANDO DEL TUTTO le tariffe di occupazione. Un pò come sta facendo A2A con le CityPlug. Purtroppo il dover “spostare” la macchina spesso non si incastra bene con la vita reale, al di là dei “furbetti”.

Io, come tanti Italiani, utilizzo molto l’auto nel weekend. Tipicamente la Domenica sera rientro in città con la batteria scarica, la attacco ad una colonnina AC per caricarla la notte, ma poi il Lunedì lavoro da casa in “smart working”. Quindi semplicemente non mi serve la macchina. Mi potrebbe servire nuovamente il Martedì. Oggi quello che devo fare è uscire di casa apposta, staccare la macchina e cercare un parcheggio, per non pagare le tariffe di occupazione. Io lo faccio perché sono appassionato e mi piace l’auto elettrica. Non so quanto il buttare del tempo per stare appresso all’auto sia accettabile dalla maggioranza della popolazione“.

La notte è troppo piccola, ecco che cosa serve

“Alcune auto hanno l’opzione di ridurre la potenza di ricarica in AC per “aggirare” questo problema, la Megane no, carica sempre al massimo. Purtroppo però queste funzioni spesso non sono regolabili di fino: per esempio la ID.3 ha solo una opzione ON/OFF “riduci potenza carica AC”. Non permettono comunque di andare sotto una certa soglia di potenza, spesso non sono controllabili dalle app, e comunque sono dei “workaround” al problema. Quindi in breve serve:

– Allungare della fascia notturna in cui non si applicano le tariffe fino almeno alle 9

– Aumento del tempo di comporto dopo che è finita la ricarica (3h sono adeguate)

– Ridurre tariffe di occupazione AC a 5 cent al minuto o meno

– Iniziare a installare colonnine AC a 7,4kW SENZA tariffe di occupazione.

Spero questo commento sia utile a creare un dibattito e ad apportare piccoli cambiamenti per rendere la mobilità elettrica adatta a molte più persone“. Alessandro Fiastri

Risposta. Siamo pienamente d’accordo sulla premessa: non si vive in funzione dell’auto e della ricarica. È vero anche, però, che chi gestisce una colonnina punta ad averla sempre occupata da clienti che ricaricano, per far quadrare conti che al momento non sempre tornano. Comunque: Alessandro fa proposte precise, lasciamo che siano clienti e operatori a dire quanto siano praticabili.