La ricarica “democratica” in strada: nei lampioni si può fare

Il nostro Paolo Mariano ha lanciato la sua idea: una rete di ricarica “democratica” in ogni posto auto (o quasi) anche nei centri storici e nelle zone residenziali più datate, dove gli edifici non dispongono di garages e box auto. Ma dove le auto sostano utilizzate per la gran parte della loro “vita”. L’idea di Paolo, in sostanza, è portare l’esperienza della ricarica domestica nelle strade, fuori dalle aree private e dai cortili delle villette. Nei lampioni, per esempio. Proviamo allora a fare due conti.

Come potrebbe funzionare ce lo spiega Demos Fuochi, imprenditore romagnolo che ha lavorato una vita nel settore, realizzando impianti di lluminazione pubblica per decine di comuni. «Ogni strada di ogni città e di ogni paesino _ dice _ è raggiunta dalla rete di illuminazione pubblica. E’ una infrastruttura di proprietà comunale ampiamente sottoutilizzata. Resta inattiva per tutto il giorno e anche di notte sfrutta meno del 50% della sua capacità. Infatti fu progettata per alimentare lampade a bassa efficienza, estremamente energivore. Oggi sono state quasi tutte sostituite con luci a led che consumano meno della metà. C’è capacità disponibile, insomma, per centinaia di migliaia di caricatori».

Il brevetto AZeco: cercasi wallbox su misura

Fuochi sa tutto delle reti interrate, dei quadri elettrici di controllo e dei lampioni che alimentano. E proprio lì, nei lampioni, la sua start up AZeco vuole collocare le prese per la ricarica (ne scrivemmo due anni fa, quando era solo un’idea). Ora AZeco ha progettato tutto quello che serve a monte della presa per abilitare la rete comunale di illuminazione già esistente alla ricarica delle batterie auto. E ha brevettato i suoi primi dispositivi, L-S Prime . Cerca adesso un partner specializzato nella produzione di wallbox per completare il suo sistema di ricarica democratica con un dispositivo dedicato.

La wallbox da lampione dovrà essere a prova di vandalismo e intemperie. Dovrà permettere l’identificazione dell’automobilista. Dovrà contabilizzare l’energia prelevata per consentire ai comuni una forma di ricavo; per esempio dando in concessione onerosa a un operatore delle ricarica l’utilizzo dell’infrastruttura e la gestione del servizio . Dovrà infine essere “intelligente” per modulare la potenza erogata in base alla capacità disponbile.

La rete c’è già, ma consuma troppo

Fuochi fa questo esempio. Supponendo che un quadro elettrico da 30 kW sia stato progettato per alimentare 30 lampioni tradizionali, durante il giorno, quando è inutilizzato, potrà ricaricare 10 auto a 3 kw, o 4 a 7 kw. Ma anche di notte, con gli attuali sistemi di illuminazione più evoluti come lampade a led e luminosità a regolazione adattiva, avrà potenza in eccesso fra il 60 e l’80%, quindi sufficiente per ricaricare le stesse 10 auto a 1,5 kw o le stesse 4 a 3,7 kW. Ma ci sono ulteriori margini di miglioramento se le migliori tecnologie fossero adottate da tutte le amministrazioni pubbliche.

Oggi si calcola che dieci milioni di lampioni di proprietà degli oltre 8 mila Comuni italiani consumino 6,5 Terawattora (TWh) all’anno (contro 0,375 TWh dell’intero parco auto elettrico italiano attuale), per un costo a carico della comunità di 1,7 miliardi. Sono 100 kWh all’anno pro capite, con un costo di 28,7 euro. La media di consumo europea è invece di circa 51 kWh pro capite, con un costo record in Germania di 5,8 euro a testa.

Tanti TWh in cerca d’autore

Proviamo allora a calcolare quante auto si potrebbero alimentare in strada, dai lampioni, sfruttando al meglio le potenzialità della rete esistente. Supponimo che l’efficienza fosse allineata a quella europea e che quindi di quei 6,5 TWh attualmente impiegati se ne potessero recuperare la metà: 3,25. A questi andrebbero aggiunti i 6,5 TWh potenzialmente erogabili nelle 12 ore di luce, quando i lampioni sono spenti. Ovviamente non equamente distribuiti in tutti i mesi dell’anno: molte meno ore d’inverno, molte di più d’estate. Il totale fa comunque 9,75 TWh. Che è più della metà del fabbisogno elettrico annuo (18,75 TWh) di un parco auto BEV di 10 milioni di unità.

Oltre 3 milioni di auto lasciate in strada

Quante sarebbero, fra queste, le auto lasciate in strada? L’ultimo censimento nazionale ISTAT (2001) ha quantificato in 14 milioni 753 mila 765 le abitazioni dotate di garage o posto auto privato. Equivale al 68,1% del totale. In teoria, quindi, su 10 milioni di auto elettriche, 6 milioni 810 mila si potrebbero ricaricare in spazi riservati, e 3 milioni 290 mila solo in strada. Da lampioni attrezzati o da colonnine pubbliche.

Quanto costerebbe la nostra rete di lampioni con ricarica? Difficile dirlo. Ferrara sta rifacendo completamente il suo impianto con 27 mila nuovi pali; ha stanziato in tutto 26 milioni di euro. Ma nella maggior parte delle altre città si tratterebbe solo di fare un aggiornamento. E il governo ha appena messo a disposizione dei Comuni italiani 550 milioni per l’efficientamento della pubblica illuminazione.

Solo un gioco, o forse no

Prendiamo questi calcoli come un puro esercizio di fanta pianificazione. Ma forse possono darci un’idea della fattibilità della nostra ipotetica rete di ricarica democratica.

