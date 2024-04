La moto elettrica più strana mai vista? Va in ogni direzione

Screw bike è una moto elettrica che si muove in ogni direzione. Nata dall’ingegno di James Bruton, sembra un giocattolo per buontemponi eppure nasconde tanta innovazione.

Una follia molto lucida, e pure figlia di una capacità non usuale di padroneggiare i materiali. Da tutto questo nasce Screw bike, oggetto difficile da definire se non con tutto quello che è in grado fare. infatti possiamo definirla sicuramente una moto elettrica che è capace di restare da sola in equilibrio e di scivolare e muoversi in tutte le direzioni senza mai uscire dall’asse di equilibrio e dunque sterzare. Screw bike nasce dall’ingegno multiforme della nostra vecchia conoscenza James Bruton.

Screw bike: moto a quattro ruote

Ma ha quattro ruote Mecanum direttamente sotto il posto guida e sembrano tutte rivolte nella direzione sbagliata. Bruton ha chiamato la sua ultima creazione screw bike con il senso di moto a vite perché le ruote girano in direzioni opposte, come un carro armato a vite. Però il significato del verbo in inglese è anche quello di… diciamo mandare a ramengo. Alla fine vanno bene entrambe le cose a seconda di come la pensiate. D’altra parte il progetto di qualche mese fa non pare essere andato benissimo, se Bruton si è rimesso al tavolo da lavoro.

Screw bike 1 di 4

Un inventore e youtuber che si è preso davvero a cuore il destino dei segway che tanti di noi hanno acquistato e altrettanti di noi hanno abbandonato in cantina o in solaio. Bruton ama così tanto i segway da distruggerli e analizzarli nel più piccolo dettaglio, per poi farli rinascere sotto una forma completamente nuova e futuribile. Così era nato qualche mese fa lo speeder simil Star Wars e così nasce Screw bike adesso. Siamo oltre l’armamentario di Batman.

Un oggetto bizzarro, eppure interessante

Uno dei veicoli più bizzarri che abbiamo mai visto in movimento. Questo sbalorditivo aggeggio elettrico si muove su quattro ruote omnidirezionali, montate lateralmente in modo che possa autobilanciarsi come un Segway e andare in qualsiasi direzione. Il britannico James Bruton ha accumulato molta esperienza con la tecnologia autobilanciante e le ruote omnidirezionali. Come possiamo ammirare nel video qui sotto, tra i suoi progetti ci sono la bicicletta autobilanciante che usa una ruota omnidirezionale montata lateralmente, oltre a un mucchio di progetti di robot autostabilizzanti che potrebbero sostituire un giorno gli scomodi transpallet nei magazzini.

Mentre i rulli girano liberamente, le ruote stesse vengono azionate. Screw bike può, controllando la velocità e la direzione di queste quattro ruote, muoversi in qualsiasi direzione o compiere una rotazione di 360 gradi sul posto. Bruton ha costruito le sue ruote Mecanum da 360 millimetri di diametro per la Screw bike, stampando in 3D molti dei componenti altrimenti introvabili o molto costosi, volendosi adattare.

Ogni parte è realizzata in casa, letteralmente

Ha montato queste quattro ruote lateralmente, poiché il loro compito principale nella maggior parte dei casi è quello di autobilanciare rapidamente il telaio. Ciascuna è azionato da una cinghia dentata in gomma, collegata a un motore elettrico e quindi in grado di avanzare o retrocedere a seconda delle necessità. A completare l’equipaggiamento della moto un manubrio dritto, un sedile spartano e un faro semplice.

Una volta accesa, Screw bike si mantiene in equilibrio sul posto e con un pilota sulla sella fa più o meno la stessa cosa. Come un Segway, puoi inclinarlo a sinistra o a destra per iniziare il movimento in entrambe le direzioni. L’acceleratore a rotazione consente alla moto di avanzare, senza annullare la sua capacità di autobilanciamento. Un interruttore sul manubrio infine consente di innestare la retromarcia e andare indietro, mentre altri interruttori consentono di far girare il mezzo sul posto.

Bruton è entusiasta di Screw bike

Nel video Bruton sembra essere molto soddisfatto del suo prodotto e infatti esulta con un: “È fantastico”. Certo si muove nella sua cucina, ma è davvero strabiliante come riesca a farlo in uno spazio tanto stretto e con tale fluidità. Lo stesso avviene dentro al parcheggio vicino casa. Screw bike non sembra particolarmente veloce, di sicuro non quando si muove avanti o indietro. Non ha praticamente sospensioni, e sarebbe un azzardo definirlo un progetto pratico per la produzione di massa. Almeno così come è adesso. Ma per un inventore casalingo appare un risultato enorme e che potrebbe essere applicato in diverse situazioni.

A Bruton va riconosciuta una certa genialità per aver avuto la visione della cosa e per il lavoro sui materiali. Oltre al fatto di aver reso open source i progetti CAD e il codice per la moto, in modo che chiunque possa costruire la propria Screw bike a piacimento. O riutilizzarne le capacità.

