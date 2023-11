Come trasformare un hoverboard in una “moto” Star Wars

Da hoverboard a mezzo di fantascienza. Questa è l’idea venuta a James Bruton che si è ispirato al mezzo fallimento di quel prodotto e… a Star Wars per creare la sua hoverbike

Prendete un vecchio hoverboard, o meglio il suo sistema di funzionamento, aggiungete la passione per i film di Star Wars e avrete la hoverbike sperimentale di mister James Bruton. Tutti gli appassionati della saga di George Lucas hanno sognato di poter guidare lo Speeder di Luke Skywalker. Bruton, che è inventore oltre che docente di matematica e astronomo per passione, se l’è costruito in casa e qui possiamo vedere tutto il processo di lavorazione.

“Ho costruito una Speeder Bike di Star Wars con ruote omnidirezionali alimentate da motori a reazione elettrici. Ho preso le parti interne di un hoverboard e le ho usate per realizzare una bicicletta bilanciata”. Spiega così Bruton il processo che ha portato alla sua hoverbike, direttamente sul canale YouTube di sua proprietà. “Ogni ruota originale dell’hoverboard è montata sulla eBike e aziona le ruote con una cinghia di trasmissione. Ciò rende la velocità risultante uguale a quella che sarebbe stata quando le ruote dell’hoverboard avessero toccato il suolo. Quindi ora l’elettronica di bilanciamento funziona ancora come previsto poiché la velocità di uscita del veicolo è la stessa”.

Da hoverboard a moto: un errore come innovazione

Bruton non si ferma al progetto che va da hoverboard a eBike, ma ha pronto un progetto per un’altra versione della Speeder Bike di Star Wars, stavolta che possa davvero volare sopra il terreno?. Staremo a vedere. La cosa davvero incredibile sta nel fatto che il principio di funzionamento qui è preso da quei piccoli hoverboard che sono diventati di uso comune quasi 10 anni fa. Erano il regalo di Natale per molti bambini, ma venivano usati anche nei parchi pubblici e nelle visite guidate in città. Peccato che la scarsa qualità li abbia fatti inabissare presto e sostituire dai monopattini.

Con l’hoverbike il loro concetto torna a vivere, ma è davvero difficile pensare che si possa andare oltre lo stupore da prototipo per questo mezzo.

Hoverbike e 360 gradi di possibilità

Il principio di funzionamento simile a quello dei veicoli per la mobilità personale di Segway. Abbiamo infatti due ruote che consentono di spostarsi avanti, indietro e ruotare di 360 gradi a destra e a sinistra. James Bruton ha preso il concetto dello speeder, lo ha sposato con il concetto di hoverboard e poi ha aggiunto un altro set di ruote che gli hanno permesso di andare avanti e non solo di girare in tondo.

Certo la stabilità del mezzo non sembra il massimo soprattutto a velocità moderante, però funziona e questa hoverbike potrebbe rappresentare la via per qualcosa di nuovo nel mondo della motociclistica elettrica. Pensiamo ad esempio alle manovre con angoli stretti, sia con motore accesso che spento. Attendiamo con fiducia che qualcuno possa abbracciare l’innovazione di Bruton e farne qualcosa di futuribile.

