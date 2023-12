La Cop 28 va al ribasso? Federico Marchetti: è il bello del compromesso

L’innovazione, il futuro, la sostenibilità secondo Federico Marchetti. E’ l’uomo che ha portato l’alta moda sul web con Yoox, poi YNAP, e ora è stato chiamato da Re Carlo III d’Inghilterra a disegnare un futuro sostenibile per il fashion mondiale. Alta moda, ma non solo.

Federico Marchetti è ambientalista a tutto tondo e pioniere dall’auto elettrica come proprietario della prima Mercedes EQC immatricolata in Italia. Lo abbiamo intervistato ieri, di ritorno dalla Cop 28 di Dubai.

Il suo pensiero in un libro

Proprio nel giorno in cui l’ autobiografia uscita in settembre (“Le avventure di un Innovatore” Longanesi, 304 pagine, 19,60 euro) ha raggiunto la terza edizione, collocandosi al sesto posto assoluto della classifica italiana dei libri più venduti.

Leggendo l’ultima bozza di risoluzione finale circolata a Dubai nel tardo pomeriggio di ieri molti hanno già definito un “clamoroso flop” l’esito del 28esimio summit dell’Onu sul clima che si chiude oggi. Non la pensa così Marchetti, a cui chiediamo se veda il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto.

Dubai è un fallimento. O no?

Gli accordi sul contrasto alla crisi climatica, risponde, sono globali o non sono: nessuno può pretendere di farli senza il consenso dei grandi produttori di petrolio. Un compromesso che alzi pian piano l’asticella delle ambizioni è inevitabile, ed è quello che Marchetti legge fra le righe del documento appena diffuso.

Fa notare che il testo, per la prima volta nella storia delle Cop, accenna all’utilizzo dei carburanti fossili auspicandone “una progressiva riduzione entro fine secolo“. E’ molto più debole di quello presentato originariamente da oltre 100 Paesi e sostenuto dall’Europa, che proponeva “l’eliminazione graduale dei combustibili fossili in linea con la migliore scienza disponibile“. Ma è un piccolo passo avanti se porterà anche la firma di chi oggi vive esclusivamente di gas e petrolio e, non a caso, chiede che qualsiasi transizione sia “giusta, ordinata ed equa“.

Ma se la svolta ambientale non è anche ambiziosa e rapida il futuro non sarà giusto, ordinato ed equo per i paesi vulnerabili, ormai prossimi alla catastrofe.

“Giovani e innovazione ci salveranno”

Tuttavia Federico Marchetti non è pessimista. Dopo le speranze nate a Glasgow 2021 e lo sconforto della fallimentare Sharm el Sheikh 2022 ha visto a Dubai proposte concrete e una grande mobilitazione dei giovani. Proposte e soluzioni concrete, aggiunge, sono la nuova narrazione da contrapporre al catastrofismo e alla rassegnazione.

Ci conferma perciò la frase che conclude il suo libro: “Il pianeta si salverà proprio grazie al talento del genere umano“. Da innovatore seriale, come spesso si definisce, Federico Marchetti nutre una fiducia inesauribile nella creatività dei giovani. L’innovazione che producono, pensa, può risolvere i problemi più complessi (quello ambientale certamente lo è) e vincere le scommesse impossibili, come fu la sua, fondando Yoox da zero 24 anni fa.

Marchetti contesta anche le critiche sulla sede del vertice, in casa di un grande produttore di petrolio, probabilmente replicata l’anno prossimo in Azerbaijan. Come padroni di casa, dice, hanno l’obbligo morale di ottenere risultati.

Stop alla moda compra e getta

Ci spiega che moda, sorprendentemente, inquina più del trasporto aereo e marittimo messi insieme, superando il 10% delle emissioni globali. Il 20% dei capi prodotti finisce in discarica senza mai essere indossato e la moda usa e getta diventa compra e getta: lo spreco allo stato puro.

A Dubai Marchetti ha portato un paradigma rovesciato: produzione sostenibile, in parte da riciclo, qualità, durata. Una moda dalla vita lunga, come le scarpe di Carlo III d’Inghilterra, che compiono anche 30 anni.

Pioniere delle BEV, alla prova d’appello

E la mobilità? Elettrica, senza esitazione. Meglio se a guida autonoma, come i taxi robot che Marchetti ha già sperimentato in California. Della sua eroica esperienza da pioniere dell’auto elettrica, però, non ha un buon ricordo: poche colonnine a Milano, e quasi sempre occupate abusivamente. Alla fine si è stancato ed è tornato al termico.

Ora si è trasferito sul Lago di Como in una nuova casa dove ha montato due colonnine ed è pronto a riprovare. Da uomo di mare, ravennate di nascita, si rammarica dei ritardi italiani anche nella nautica sostenibile.

Dove è finito, per esempio, il progetto di Elektric Lake a Como?

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–