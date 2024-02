La cinesina Swapa arriva in Italia

La cinesina Swapa Zip arriva in Italia, distribuita da Filante Motors, azienda di Pero (Milano) grazie a un accordo di distribuzione esclusiva. Le caratteristiche.

La cinesina Swapa: due posti, 100 km l’autonomia dichiarata

Secondo l’importatore, la Swapa combina le caratteristiche di una moto e di un’auto ed è ideale per persone che percorrono distanze brevi. Il modello ZIP dichiara un’autonomia di circa 100 chilometri e può raggiungere una velocità massima di 45 km/h. Con una lunghezza di 252 cm, una larghezza di 134 e un’altezza di 141, la Swapa ZIP è omologata come quadriciclo leggero (standard L6e). I due posti sono posizionati in modo lineare per mantenere una carrozzeria stretta e agevolare il parcheggio del veicolo. Dotata di un motore elettrico asincrono, la Swapa ZIP, è equipaggiata con una batteria agli ioni di litio da 6,45 kWh, composta da due unità che pesano 18,5 kg ciascuna. Le batterie sono progettate per essere rimovibili, consentendo un facile trasporto con il carrellino fornito. All’interno un display touchscreen da 12,3″ integra sia il cruscotto che i comandi del sistema multimediale.

Si guida a 14 anni, da agosto le consegne

L’azienda garantisce anche aggiornamenti over-the-air per il sistema multimediale e diagnostica remota. La produzione di massa inizierà ad aprile, con le prime consegne previste per agosto. “Il futuro della mobilità urbana vedrà una crescita della popolarità delle minicar elettriche. In particolare di quelle classificate come quadricicli che possono essere guidate a partire dai 14 anni”, spiega il Managing Director di Filante Motors, Francesco Maria Farina. “Durante l’ultima edizione di EICMA abbiamo assistito alla presentazione della nuova proposta proveniente dalla Cina. E ora siamo entusiasti di introdurre la Swapa ZIP sul mercato italiano ed europeo”. Filante Motors fornirà non solo supporto distributivo, ma anche consulenza manageriale e aprirà a Milano il primo Flagship Swapa nel mondo.

