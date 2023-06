Silence S04, arriverà anche in Italia. Dati e prezzi

Il quadriciclo elettrico Silence S04 è pronto per la produzione di serie e la commercializzazione, anche in Italia. Ancora non ci sono date precise, ma ecco dotazioni e prezzi.



Exelentia, importatore esclusivo del brand Silence, aveva presentato il quadriciclo elettrico S04 un paio d’anni fa, ad EICMA 2021. Il risultato fu un immediato e grande interessamento da parte del pubblico. Ora siamo a un passo da vedere l’S04 anche in strada, anche in Italia. I primi 500 veicoli usciranno infatti dalle linee di produzione di Barcellona tra luglio e agosto.

Come è fatto il Silence S04

L’S04 è un quadriciclo pesante (omologato L7e) dalle dimensioni molto compatte, 2.282 mm in lunghezza per 1.268 larghezza. C’è posto per due persone e c’è posto anche per un discreto carico. Con quasi 250 litri (247) infatti la S04 in quanto a bagagliaio si difende davvero bene nella categoria.

L’S04 nasce intorno alla combinazione di un telaio tubolare in acciaio con una carrozzeria il materiale plastico (ABS e polipropilene). I due motori elettrici brushless a magneti permanenti sull’asse posteriore sono in grado di erogare una potenza di 14 kW (con un picco di 23,6 kW) e una coppia massima continua di 200 Nm. Raggiunge gli 85 km/h ed è dotato di freni a disco e frenata rigenerativa.

Batterie in comune con gli scooter

I motori sono spinti da due batterie estraibili agli ioni di litio da 11,2 kWh. Sono collocate sotto ai sedili e vi si accede aprendo semplicemente le portiere. L’autonomia dichiarata (ciclo WMTC) è di 149 km secondo e il consumo è pari a 119 Wh/km. Silence ha fatto tesoro dell’esperienza acquisita negli scooter e adotta lo stesso tipo di batterie a trolley.



Il case ha una struttura in alluminio dotata di manico estensibile e rotelle per essere trasportato senza sforzo dove si vuole ricaricare. A condizione che non ci siano scalini, ovviamente. Per fare “il pieno” occorrono circa 7 ore circa ciascuna batteria. Molto più semplice collegare il cavo Schuko direttamente alla vettura.

Avere le stesse batterie degli scooter Silence non è solo un risparmio in termini produttivi, ma consente anche un’incredibile semplificazione della gestione di eventuali servizi si sharing o, ancora di più, di battery swap.

Dotazioni, prezzi e disponibilità del Silence S04

La dotazione della S04 è da citycar piuttosto che da quadriciclo e include: Silence App Connected, Display TFT da 7”, supporto porta smartphone, audio system con Bluetooth, apertura porte e avviamento keyless, chiusura centralizzata, specchietti elettrici, luci full LED, fendinebbia posteriore. L’aria condizionata è opzionale.

Le prime 500 vetture saranno disponibili solo nell’allestimento Premium Pack che include il condizionatore d’aria, la plancia e i pannelli porta rivestiti in ecopelle e il volante multifunzione. Il prezzo di listino è di 18.165 euro ma per gli ordini inoltrati entro il 31 ottobre sarà scontato a 17.900 euro.

In alternativa al colore bianco è disponibile la tonalità Matt Grey con un supplemento di 655,00 euro, in seguito saranno disponibili a richiesta anche i sedili Comfort in ecopelle al prezzo di 435,00 euro. Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa, spese di immatricolazione, messa su strada e consegna escluse.

Dal 2024 la S04 sarà ordinabile anche senza Premium Pack, presumibilmente ad un prezzo inferiore.

