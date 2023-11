La BYD immersa nell’acqua senza problemi

La BYD immersa nell’acqua procede senza problemi: di questo video si parla molto in rete e Marco, un lettore, ci chiede come poterlo vedere. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

La BYD immersa nell’acqua, di che cosa si tratta? Dove trovo il filmato di questo test?

“Cari amici di Vaielettrico, vi confesso che ho seguito non senza apprensione la discussione sui pericoli che si corre con l’auto elettrica in caso di alluvione. Quanto è successo negli ultimi tempi prima in Romagna e ora in Toscana (e anche nel resto d’Italia) ci dice che è una sciocchezza definire questi eventi eccezionali. Sull’impermeabilità delle auto elettriche sui social si trova di tutto e il contrario di tutto, come del resto sulla possibilità di incendi in caso di incidente. Ora ho letto di un’auto cinese che avrebbe dimostrato che anche con l’acqua alta un Suv elettrico può procedere senza problemi. Sapreste indicarmi come trovare il filmato? Grazie per la gentilezza“. Marco Cambi

Ecco il video: l’U8 va spasso senza problemi…

Il modello in questione è un grande Suv della marca cinese, l”U8 e questo è il filmato in questione. Anche se in rete si trovano altri VIDEO che mostrano le capacità waterproof dmezzo. Secondo i media cinesi, l’U8 può rimanere a galla per 30 minuti e avanzare a 3 km/h accelerando e sterzando le ruote, e virando mentre galleggia. La BYD, per precauzione e temendo incauti imitatori, sottolinea che queste caratteristiche dell’U8, sono studiate solo per emergenze come inondazioni, non per divertirsi attraversando laghi e fiumi. Il video, comunque, è piuttosto impressionante, anche nella parte finale in cui si vede come l’abitacolo dell’auto è completamente asciutto. Dopo l’attivazione della modalità “flottante di emergenza“, la BYD consiglia comunque di portare l’auto in un centro di assistenza per l’ispezione. L’U8 è impermeabile al livello IP68. Ne approfittiamo per ribadire che i timori legati a rischi particolari con l’auto elettrica in caso di forti precipitazioni sono infondati, come spiegato in questo articolo.