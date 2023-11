In caso di nubifragi, cosa rischio con la mia EV?

Durante i sempre più frequenti nubifragi quanto si rischia attraversando in EV tratti allagati? Incendio delle batterie? Scariche elettriche fatali? Blocco dell’auto con finestrini e portiere chiuse? Ce lo chiede Ferruccio proprietario di una Renault Zoe. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“In occasione dei nubifragi dei giorni scorsi mi è capitato di dover attraversare sottopassi e strade allagate con la mia Zoe 135. Non potendo conoscere la profondità di tali attraversamenti ho incrociato le dita e anche stavolta mi è andata bene. Ma, domanda 1 : ma se il livello dell’acqua è tale da investire le batterie corro il rischio di subire una scossa elettrica anche fatale? Domanda 2 : se le batterie non sono a tenuta stagna come ricordo di aver letto in uno dei vostri articoli e la macchina si spegne di conseguenza, come faccio ad abbassare i finestrini e/o uscire dalla vettura in caso di estremo pericolo? Grazie e buon lavoro.„ Ferruccio Mariani

Risposta-Non si preoccupi Ferruccio, non rischia nulla. Abbiamo già approfondito questo argomento in primavera, dopo l’alluvione in Romagna. Le batterie di tutte le auto elettriche non sono stagne (o “water proof”) ma sono certificate a livello IP66, quindi resistono a «getti d’acqua multidirezionali ad alta pressione da ugelli di 0,50 pollici per un minimo di tre minuti, a una distanza di tre metri, con un volume d’acqua di 26,4 galloni al minuto e una pressione di 100 kPa».

In altre parole le auto elettriche possono attraversare pozze d’acqua che raggiungono e oltrepassano la base della batteria senza danni. Lo stesso dicasi dei cablaggi e del motore elettrico. Restando invece immerse in acqua per più di 3 minuti a una profondità uguale o superiore al metro le batterie potrebbero non reggere e il liquido penetrare all’interno, causando un corto circuito in una cella. Questo non rappresenta un pericolo se resta circoscritto. E l’assenza di ossigeno e l’effetto refrigerante dell’acqua impedirebbero comunque l’avvio di un incendio, che semmai potrebbe verificarsi quando l’auto viene riportata all’asciutto.

Il blocco di finestrini e portiere è certamente possibile, ma entrambi i dispositivi di apertura sono alimentati dalla batteria ausiliaria al piombo, la stessa che equipaggia anche le auto termiche. Quindi il rischio è lo stesso.

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico –