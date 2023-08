La bufala elettrica: così la definisce Donato, un lettore che poi si avventura in una lunga dissertazione a sostegno della sua (discutibile) tesi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

La bufala elettrica e il paragone tra una citycar a benzina e la 500e

“Un litro di benzina contiene molta energia, circa 9,6 kWh. In altre parole 1 litro di benzina può sprigionare la potenza di 9,6 kW per 1 ora ed il gasolio fa ancor meglio con i suoi 10,7 kWh al litro. Un’auto elettrica che consuma 9,6 kWh può percorrere circa 70 km utilizzando quindi la stessa energia di un litro di benzina. Vediamo ora un caso concreto, partendo dalla nuova Fiat 500 elettrica, che ha batterie con capacità di 42 kWh. Dividendo 42 per 9,6 scopriamo che il battery pack ha la stessa energia di 4,75 litri di benzina. I 42 kWh di batteria permettono circa 320 km di autonomia secondo il ciclo WLTP e quindi con l’energia equivalente ad 1 litro di benzina la Fiat percorre 320:4,75 = 71,1 km, anziché i 18 km da me certificati della Kia Picanto 1000 cc. personale. Quindi sembrerebbe che la Fiat 500 elettrica percorre 3,5 volte in più della mia Kia a parità di energia in entrata“.

“Il 30% dell’energia viene sprecata nelle elettriche…”

“Ma non è così. L’ energia elettrica utilizzata dalla 500 elettrica viene prodotta, ad oggi, prevalentemente da centrali termoelettriche. Il rendimento medio di una centrale termoelettrica si aggira sul 40% in particolare il 15% dell’energia viene disperso nell’atmosfera. Il rimanente 45% circa viene dissipato nel condensatore sotto forma di energia termica. Poi c’ è da considerare il 10% di perdite sulla rete con un rendimento all’ utenza del 36%. Se ai 71 Km della Fiat elettrica applichiamo il 36% di rendimento all’ origine, scendiamo a 25,5 Km. A questo si deve aggiungere il rendimento della batteria 84% ( che cala nel tempo),quello dell’inverter trifase, 87% e quello del motore elettrico trifase asincrono 96%. Se moltiplichiamo tutti questi rendimenti, si vede che quello totale è circa il 70%. Ovvero il 30% dell’ energia viene sprecata in calore per aumentare ulteriormente il riscaldamento globale“.

La bufala elettrica: “Se l’energia arriva da fonti fossili e non da fotovoltaico…?”

“Quindi il 70% di 25,5 Km = 17,8 Km. Paragonabile alla mia Kia a benzina. Con la differenza enorme di prezzo, di sostituzione batteria, di tempi di ricarica, di probabili tasse aggiuntive che arriveranno e l’aumento del costo dell’ elettricità. Secondo il 1° principio della termodinamica, l’energia non si crea e non di distrugge, ma si trasforma. Quindi alla fine dei tempi l’ elettrico non ti regala nulla. Anzi, inquina di più a livello globale perché l’ energia per produrla con relative batterie, materiali rari, litio ecc è nettamente superiore all’ auto tradizionale. Alla fine se useremo energia elettrica per auto da fonti fossili e non da fotovoltaico inquineremo molto di più. L’ elettrica non inquina a livello locale, ma inquina a livello globale e si riflette poi inevitabilmente a livello locale“. Donato Megna

Basta con le mistificazioni e i paragoni strampalati

Risposta. Ancora una volta si addossano all’auto elettrica tutte le criticità possibili, a partire dall’approvvigionamento dell’energia. Mentre per le auto a benzina si considerano solo i consumi, come se la benzina sgorgasse in una sorgente sotto casa. E non avesse bisogno di essere ricavata dal petrolio, che a sua volta dev’essere estratto, raffinato e trasportato, con costi energetici (ed emissioni) considerevoli. È ridicolo. E poi c’è la solita solfa dell’elettricità che si fa con le fonti fossili. I Paesi civili stanno avendo risultati straordinari con le rinnovabili e l’Italia stessa ha potenzialità enormi in questo campo. Terna ha certificato che in giugno i consumi sono stati coperti con più rinnovabili (il 44,3%) che non rinnovabili (43,0%). L’Enel, che non è un club di ambientalisti, ma una multinazionale che fattur miliardi, assicura che potremmo arrivare senza problemi al 70% di copertura. E A2A, altro big dell’energia, fa presente che il potenziale di sviluppo è di 105 GW addizionali solo nel fotovoltaico, 5 volte la capacità installata odierna. Basta volerlo. Di che cosa stiamo parlando?