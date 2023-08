A2A investe nel fotovoltaico in Veneto

A2A investe nel fotovoltaico, acquistando le autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio di due impianti a Boara Pisani (Padova) e Porto Viro (Rovigo).

A2A investe nel fotovoltaico: due impianti da 25 GWh annui

Continuano ad arrivare buone notizie sul fronte dell’energia pulita. Terna pochi giorni fa ha annunciato che in giugno c’è stato un significativo sorpasso: “La richiesta di energia elettrica è stata soddisfatta per il 43,0% dalla produzione da Fonti Energetiche Non Rinnovabili, per il 44,3% da Fonti Energetiche Rinnovabili“. E ora un grande player come A2A annuncia l’ennesimo investimento nel “solare”. firmando un accordo per l’acquisto da parte di A2A Rinnovabili del 100% di Juwi Development 12 e di Juwi Development 13. Queste due società hanno ottenuto le autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio dei due impianti solari nel Padovano e nel Polesine. Gli impianti avranno una capacità installata pari a circa 17,5 MWp e produrranno oltre 25 GWh annui in grado di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica di circa 9.000 famiglie. L’operazione è in linea con il piano industriale di A2A, che prevede investimenti per 11 miliardi di euro al 2030 per la transizione energetica.

L’ad Mazzoncini: “Potenziale enorme, 5 volte la capacità installata odierna”

Juwi è uno dei principali player nel settore delle rinnovabili e ad oggi ha implementato oltre 1.200 impianti eolici e circa 1.850 fotovoltaici. Grazie alla realizzazione di queste nuove infrastrutture, sarà possibile ridurre il consumo di gas naturale di circa 5 milioni di metri cubi all’anno. Ed evitare l’emissione in atmosfera di 10.500 tonnellate di CO2. “L’Italia è il 23esimo Paese europeo nell’indice di autonomia energetica ma è il secondo per disponibilità di fonti rinnovabili”, spiega Renato Mazzoncini, ad di A2A. “Acqua, sole, vento e rifiuti possono consentirci di triplicare il nostro livello di indipendenza dall’approvvigionamento estero. Il potenziale di sviluppo è di circa 105 GW addizionali legati solo al fotovoltaico, quasi 5 volte la capacità installata odierna. La transizione energetica è una strada obbligata. Non solo per gli effetti evidenti del climate change, ma per lo sviluppo sostenibile del Paese, su cui A2A investe con convinzione“.