Servono Panda elettriche da 10mila€, altro che Tesla

Servono Panda elettriche da 10 mila euro, altro che Tesla. Maurizio e Aldo fanno presente che pochi possono permettersi auto da 50 mila euro…Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Servono Panda elettriche, meno care e con ricariche ad ogni lampione

“V i seguo da un paio di anni, quando iniziai a pensare di cambiare la Multipla a metano con un’utilitaria elettrica. L’anno prima avevo convinto mio fratello ad acquistare la Dacia Spring, che fra vari incentivi e IVA al 4% gli era costata circa 8 mila euro. L’anno successivo avevo provato a fare lo stesso, mi aspettavo un prezzo un po’ più alto non avendo diritto all’Iva agevolata. Ma gli incentivi statali e regionali non erano stati riproposti alla stessa maniera e per la stessa auto mi era stato fatto un preventivo di circa 17.000€. Il problema che non è chiaro ai produttori è che per sfondare nell’elettrico serve una Panda elettrica, ma proprio al costo della Panda! Non deve superare i 10-12.000€. Se l’80% della nostra percorrenza è di scarsi 100 km, abbiamo bisogno di un’auto con batteria piccola che consenta questa percorrenza tutti i giorni e di tornare a casa a ricaricarla. Se la maggior parte dell’inquinamento riguarda le città, abbiamo bisogno di sostituire il traffico, di colonnine ad ogni lampione, di auto dal prezzo accessibile “. Maurizio Migliaccio

Parlate di auto per la gente comune, non di Model Y!

“V orrei rispondere all’articolo all’articolo riguardo alla percorrenza fatta con una Tesla Model Y. Non ho dubbi che si possa fare, il problema e che quasi 50.000 euro per una vettura sono pochi che se lo possono permettere. Quindi gradirei che si parlasse di vetture elettriche per la gente comune, non solo per le persone che se lo possono permettere . Grazie “ . Aldo orrei rispondere all’articoloriguardo allaNon ho dubbi che si possa fare, il problema e che quasiper una vettura. Quindi gradirei che si parlasse di vetture elettriche per la gente comune, non solo per le persone che se lo possono permettere . Grazie

Servono Panda elettriche? Sì, ma per ora restiamo sui 20 mila euro

Risposta. Anche noi vorremmo che l’elettrico fosse accessibile a tutti e che ci fossero citycar da 10 mila euro o poco più. Purtroppo il costo delle batterie è ancora alto e non c’è a listino una EV che costi meno di 20 mila euro. Quando caleranno questi prezzi? Un’indicazione l’avremo l’anno prossimo, quando Fiat e Citroen lanceranno la loro piccola e Renault svelerà la nuova R5. È probabile che la Fiat utilizzi proprio il nome Panda ed è certo che il prezzo sarà ben più basso rispetto alla 500e, decisamente cara. Ma, secondo le nostre previsioni, sarà di poco superiore ai 20 mila euro, meno incentivi. Al momento alle Case auto non conviene produrre citycar elettriche: è più facile fare profitti su modelli di maggiori dimensione, sui quali il costo delle batterie incide meno. Per scendere a prezzi più umani nelle citycar le strade sembrano due. O un salto tecnologico, che tagli il costo delle batterie. O una spallata dai costruttori cinesi, che costringa anche gli europei a entrare nella partita. Anche noi vorremmo che l’elettrico fosse accessibile a tutti e che ci fossero citycar da 10 mila euro o poco più. Purtroppoè ancora alto e non c’èuna EV che costi. Quando caleranno questi prezzi? Un’indicazione l’avremo l’anno prossimo, quandolanceranno la loro piccola esvelerà la nuovaÈ probabile che la Fiat utilizzi proprio il nome Panda ed è certo che il prezzo sarà ben più basso rispetto, decisamente cara. Ma, secondo le nostre previsioni, sarà di poco superiore aimeno incentivi. Al momento alle Case auto non conviene produrre citycar elettriche: è più facile fare profitti su modelli di maggiori dimensione, sui quali. Per scendere a prezzi più umani nelle citycar le strade sembrano due. O unche tagli il costo delle batterie. O una, che costringa anche gli europei a entrare nella partita.

————————————-