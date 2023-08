Auto elettrica, 23 Paesi meglio dell’Italia: hanno già svoltato

Italia ultima in Europa nell’auto elettrica? Macchè, si avvia a diventare l’ultima del mondo industrializzato. Ce lo dice Bloomberg in un report pubblicato lunedì.

L’auto elettrica dal 5 al 25% entro 4 anni, dice Bloomberg

Con l’arrivo di Australia, Canada, Spagna, Thailandia e Ungheria ha toccato i 23 membri il club, oggi non più tanto esclusivo, dei Paesi che hanno già svoltato verso l’auto elettrica. Hanno cioè raggiunto una quota di mercato superiore al 5%, considearata per una nuova tecnologia l’ultima soglia critica, superata la quale ogni nuova tecnologia dilaga soppiantando quella precedente.

Nella lista manca l’Italia, con il suo 3,7%, mentre già comprende anche Cina, Stati Uniti e ormai quasi tutti i Paesi dell’Europa Occidentale.

Anche la Cina c’è, la prossima sarà l’India

Basandosi su quello che è già accaduto in Norvegia, gli analisti di Bloomberg prevedono che in 4 anni in tutti questi Paesi le auto elettriche raggiungeranno una penetrazione pari o superiore al 25%. Dopodichè le Bev diventeranno rapidamente la tecnologia dominante. In Norvegia, infatti, la quota sull’immatricolato ha già superato l’80%.

Sulle soglie del club si trova oggi perfino l’India, che nell’ultimo trimestre ha raggiunto quota 3%, con un raddoppio rispetto al trimestre precedente. Contrariamente all’Italia, che negli ultimi timestri ha innesato la retromarcia.

Per l’auto elettrica la stessa “curva di adozione” di Tv e smartphone

Il 2023 è dunque l’anno della svolta, scommette Bloomberg, forte di ciò che è già successo in altri settori. Per esempio nei televisori, nei cellulari, nei forni a microonde. La coisddetta “curva di adozione” presenta più o meno le stesse caratteristiche, con una impennata appena una nuova tecnologia supera la soglia critica del 5%, diventando per i consumatori la prima opzione.

