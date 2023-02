Un giocattolo costoso, l’EV, ma ne vale la pena

Un giocattolo costoso, per cui vale la pena fare uno sforzo. Così Matteo, un ingegnere, traccia un bilancio della sua auto elettrica, una Renault Twingo Z.E.

di Matteo Ciccarelli

“Sin da quando ho iniziato a considerare l’acquisto di un’auto elettrica seguo le testimonianze qui sulla community. Va premesso che sono quello che si può definire un “technology enthusiast” il che, di base, mi ha sicuramente predisposto in maniera più naturale. Ma alla fine, come sempre, ha prevalso il mio approccio ingegneristico.

Un giocattolo costoso, ma facciamo 30-40 km al giorno…

Per cui ho analizzato i pro ed i contro e sono giunto ad una prima conclusione: al momento l’auto elettrica è un giocattolo (costoso) per una nicchia di utenti. Tralasciamo chi compra cose semplicemente per ostentare e facciamo due conti. È pieno di testimonianze “meglio il diesel”, “no, l’ibrido” (orrore !), “si, ma quanti km fai?”… insomma ce n’è per tutti i gusti. Ma l’auto è un mezzo di trasporto, svago o lavoro che sia, e quindi rappresenta un costo,di acquisto e gestione. Fino all’avvento dell’elettrico la situazione aveva raggiunto un evidente “equilibrio”.L a quasi totalità delle famiglie in genere aveva un solo veicolo multi-purpose oppure due, con l’aggiunta di una citycar. Quel che ho capito è che, in primis, abbiamo un’errata percezione del reale uso che facciamo di questi veicoli, della loro percorrenza. Fatte le debite eccezioni la stragrande maggioranza non ha contezza che si macinano in media al massimo 30-40 km/die per gli spostamenti usuali. E in ambiente cittadino.

Scartate Dacia Spring e Smart, ecco perché ho scelto la Twingo

“Con questa premessa ho quindi dedotto, costo di acquisto a parte, che in elettrico solo una citycar avrebbe avuto un senso logico. Al netto che ognuno è libero di spendere i soldi come meglio crede (anche a me piacerebbe girare in un’astronave elettrica che sul display ti mostra tutto quel che accade intorno!). Quando sono andato in concessionaria sul mercato di city car elettriche ce ne erano sostanzialmente tre (Dacia Spring, Twingo e Smart). E la scelta è stata quasi forzata: per la Smart troppo poca l’autonomia, per la Spring la potenza. Quindi una Twingo, dopo aver visto buone recensioni ma, soprattutto, apprezzato le scelte ingegneristiche della Renault (è la mia prima Renault, sono un Citroenista convinto). Il caricatore da 22 kW in AC su tutte dimostra che i progettisti sapevano quello che facevano in funzione di quale dovesse essere l’ambito di utilizzo del veicolo“.

Ecco quanto consumo, in estate e in inverno

“Anche la capacità della batteria (e quindi l’autonomia) è perfettamente bilanciata per un uso cittadino. Non altrettanto condivisibili, invece, alcune scelte circa le dotazioni. Andrebbe steso un velo pietoso sulla qualità delle plastiche ad esempio. Quando ho visto le maniglie delle portiere posteriori o quella interna del portellone, staccatasi dopo 3 giorni, ho avuto la sensazione fosse la stessa di quelle pistoline cinesi per bambini che si acquistano in edicola… Niente di pregiudizievole ai fini pratici, per carità, se non fosse che comunque per una citycar sono stati spesi 20 mila €. E quindi, dopo 7 mesi di utilizzo, che conclusioni possiamo trarre ? L’ho utilizzata sia in estate che in inverno. E ho rilevato che: d’estate, con l’AC sempre accesa, ho avuto un’autonomia pressoché costante di poco meno di 200 km con consumo di 11-11,5 kWh/100 km. Autonomia che è scesa a 150-160 km in inverno (circa 14 kWh/100 km, e la pompa di calore avrà sicuramente inciso più dell’effetto del freddo sulle batterie qui nel napoletano)“.

Un giocattolo costoso, ma stracontento dell’acquisto. Anche se…

“Contento dell’acquisto? Non contento, stracontento: con la tariffa flat Enel X da 45 € (145 kWh) percorro poco meno di 1.000 km. Nessuna citycar termica potrebbe competere (senza considerare il divertimento di guidare una scattante “piccolina” elettrica e tutta la questione manutenzione). Ma… c’è sempre un ma… va ricaricata ! D’estate il problema è marginale, perché vado alla colonnina solo quando serve: ho un fotovoltaico che ho dimensionato per una casa no-gas. Ma d’inverno il problema di confrontarsi con la rete di ricarica esiste eccome. Ci sono poche colonnine, devi pianificare quando andarci, sperare di non trovarle occupate dalla sosta selvaggia o, cosa che riscontro ultimamente, funzionante! Si, perché ho scoperto che il Chameleon nella fase di handshake fa un test molto accurato della “terra”. E mi sono ritrovato a non poter caricare su colonnine dove l’avevo già fatto e le 500 o le Peugeot lo facevano senza problemi. L’abbiamo scoperto grazie al solerte intervento dell’assistenza Enel X, cui va un plauso per la velocità di risposta (ma poi devi aspettare le verifiche in loco dei tecnici…)“.

Quanto ho “perso” di batteria dopo 7.229 km

“E quindi che conclusioni posso trarre ? È un giocattolo costoso: alla fine costa quasi il doppio di un equivalente modello a motore termico. Ed è di gestione in alcuni casi difficoltosa. Volenti o nolenti la ricarica alla colonnina rappresenta un’incognita, meno male che con le app almeno si evita di andarci a vuoto. Di nicchia, nel senso che al momento non è per tutti: devi poter permetterti una seconda auto che non ha il prezzo di una citycar. E devi avere un posto dove ricaricarla a casa (o a lavoro). Infine, una curiosità: con un simpatico device OBD ho effettuato il check della batteria dopo 3 e 6 mesi dall’immatricolazione. Risultato: stato di salute della batteria al 98,4% (“actual max battery capacity respect to brand new car”) dopo 3 mesi e 97,8% dopo 6. Se il trend sarà confermato si tratta di valori in linea con quanto si legge in giro: calo intorno al 4% dopo un anno e 1-2% per ogni anno a seguire: staremo a vedere. Ah, nel frattempo alla mia diesel euro 6.2 con efficientissimo 1.5 litri da 120 Cv in 8 mesi ho fatto solo due rifornimenti per le vacanze ed un paio di viaggetti da 500 km. Ogni tanto devo metterla in moto per scongiurare problemi!“.

