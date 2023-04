La batteria della mia Model Y dopo un anno e 24 mila km: Enrico, un nostro affezionato lettore, condivide il suo calcolo sul deterioramento del suo Suv Tesla.

La batteria della mia Model Y dopo i primi 24.056 km

Vi seguo da parecchio e avete pubblicato un mio articolo sulla contrapposizione generazionale. Ormai vi considero come amici, una sorta di rifugio soprattutto quando lo sconforto sui temi della mobilità elettrica sta per prendere il sopravvento. Mi piace il modo garbato e coinciso con cui vengono discussi e spiegati i vari argomenti. Oggi vorrei confrontarmi sui dati raccolti direttamente dal paddone della mia Model Y dopo un anno di utilizzo. Visto che uno dei temi piu discussi e controversi degli elettro-scettici è proprio la durata della batteria dei veicoli elettrici. Andando sul menu “energia” della Tesla leggo il grafico che recita questi dati: – Consumo medio = 100Wh/km. –Previsione percorrenza = 447km – Batteria al 60%.

Il consumo medio? Ho fatto 163 Wh/km

Questo significa che per percorrere i 447km previsti avrei bisogno di 447×100=447000Wh, corrispondenti a 44.7kWh. Ovvero l’equivalente 60% indicati di batteria residua. Calcolando la percentuale, risulta che il 100% corrisponde a 74.5kWh. Dopo più di un anno di utilizzo, da febbraio 2022 ad aprile 2023 e 24.056 km percorsi non mi sembra affatto male. Considerando che la capacità da nuova dovrebbe essere 75kWh. Per completezza posso aggiungere che il consumo medio è stato di 163Wh/km (non lontano da quanto dichiarato da Tesla). E anche questo dato è interessante, considerando il periodo invernale più freddo e l’utilizzo di pneumatici invernali. Sicuramente le ricariche in AC, prevalenti rispetto alle DC e l’utilizzo all’intero dei valori 20%-80% consigliati dal produttore hanno contribuito a preservare meglio la batteria. Voi che cosa ne pensate? Grazie per il servizio che state offrendo alla comunità. Enrico Pini

Risposta. Risposta. Ne pensiamo intanto che il dato dei consumi è molto buono. In inverno fare in media più di 6 km/kWh con un Suv che ha una massa di due tonnellate come la Tesla Model Y è confortante. E anche il dato sul deterioramento della batteria, secondo i calcoli di Enrico, è ottimo, significherebbe avere perso molto meno dell’1%. Si tratta pur sempre di un valore indicativo, influenzato dai dati che il computer di bordo ha raccolto negli ultimi tratti percorsi. Andrebbe confermato con un vero e proprio check della batteria, magari a 50 mila km. E chissà che l’esito non sia ancora migliore di quello calcolato da Enrico, che ringraziamo per le belle parole. Ne pensiamo intanto che. In inverno fare in mediacon un Suv che ha una massa di due tonnellate come la Tesla Model Y è confortante. E anche il dato sul deterioramento della batteria, secondo i calcoli di Enrico, è ottimo, significherebbe avere persoSi tratta pur sempre di un valore indicativo, influenzato dai dati che il computer di bordo ha raccolto negli ultimi tratti percorsi. Andrebbe confermato con un vero e propriomagari a. E chissà che l’esito non sia ancora migliore di quello calcolato da Enrico, che ringraziamo per le belle parole.