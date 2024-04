Kymco al lavoro sulla LiveWire S3?

Alcuni disegni di brevetto rivelano come Kymco stia sviluppando una moto elettrica basata sulla piattaforma Arrow di LiveWire. Si avvicina il momento dell’attesa gamma S3?

Quando Kymco avviò la partnership con LiveWire qualche anno fa, il suo ingresso tra gli azionisti non fu certo di facciata. L’azienda taiwanese mise sul piatto 100 milioni di dollari e si prese una quota del 4%, garantendo un impegno importante nel rilancio del brand elettrico americano.

Oggi, con LiveWire che spinge decisa sull’acceleratore, il momento di Kymco sembra essere arrivato. Da alcuni brevetti scovati dai colleghi di Cycleworld, infatti, pare che la Casa taiwanese stia lavorando ad un nuovo modello di moto elettrica basata sulla piattaforma modulabile Arrow, che finora ha fatto da “cuore” ai modelli LiveWire S2 Del Mar e S2 Mulholland.

Potrebbe questo essere il preludio all’annunciata gamma S3, con cui LiveWire intende farsi largo nel mercato delle ruote elettriche più leggere, sfruttando proprio il know-how del partner Kymco.

Il connubio Kymco-LiveWire

Non è un segreto che i taiwanesi siano interessati già da tempo ad una svolta elettrica nel settore moto, ma per ora oltre alla fase prototipale non si sono mai spinti.

Grazie alla partnership con LiveWire, anche gli ultimi ostacoli sembrano poter essere rimossi.

I brevetti appena scoperti mostrano infatti una moto che riprende la silhouette del concept RevoNEX presentato da Kymco due anni fa, immersa però nell’intelaiatura monoscocca modulabile, con motore e batteria, tipico della piattaforma Arrow.

Il connubio strutturale sarebbe quindi la base per un nuovo modello Kymco/LiveWire, che differirebbe dalle altre moto basate sulla stessa piattaforma (la gamma S2) per alcuni particolari, come il sottotelaio della sella, completamente diverso.

È plausibile che lo sviluppo congiunto di quello che, secondo i piani, aprirebbe le porte alla nuova gamma LiveWire S3 potrà servire poi a Kymco come spunto per avviare un proprio percorso indipendente nel settore.

Attendiamo sviluppi.

