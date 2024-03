LiveWire lancia la nuova S2 Mulholland

È scoccata l’ora della terza moto elettrica targata LiveWire. Il brand green di Harley-Davidson ha presentato in via ufficiale il nuovo modello S2 Mulholland, cruiser a zero emissioni costruito con materiali ecosostenibili che promette alte prestazioni.

Che qualcosa di serio bollisse in pentola ve lo avevamo già anticipato lo scorso novembre. Ora abbiamo la certezza: LiveWire non perde tempo e dopo la S2 Del Mar ha già pronta una nuova moto elettrica.

La S2 Mulholland è stata forgiata sfruttando la piattaforma modulabile Arrow da cui è uscita poco tempo fa la “sorella” sbarazzina Del Mar, con cui in effetti condivide gran parte della base strutturale.

Corpo diverso, stesso cuore pulsante

Un’architettura simile, costruita attorno al blocco centrale della batteria, su cui però sono state disegnate forme un po’ diverse, forse più vicine alla tradizione Harley. Spiccano in particolare il manubrio rialzato, la coda piccola e sfuggente, e il particolare delle ruote di dimensioni diverse (cerchi di 19” all’anteriore, 17” al posteriore). Il tutto per ricreare una geometria generale adatta a corse in strada “rilassate”.

Pur con una silhouette tutta sua, la Livewire S2 Mulholland non si presenta invece con grosse novità sotto pelle. Come si evince dalle specifiche, la parte propulsiva è pressocché la stessa della Del Mar: motore elettrico da 63 kW e 263 Nm di coppia massima, in grado di accelerazioni brucianti (0-100 km/h in 3,3 secondi) e velocità di punta di 160 km/h.

La batteria da 10 kWh garantisce su questo modello un’autonomia massima dichiarata di poco maggiore (194 km contro i 181 della Del Mar, circa 145 km nel ciclo misto), con ricariche 20%-80% entro gli 80 minuti da prese di Tipo 2.

Un occhio di riguardo all’ambiente

L’aspetto forse più innovativo è la scelta di LiveWire di puntare sulla sostenibilità, utilizzando materiali quanto più green in alcuni dettagli-chiave della moto. Da qui l’adozione di materiali per lo più riciclati ed ecologici, ove possibile, nella carrozzeria, nella sella e in altre componenti interne. Dai biocompositi di canapa ad un tipo di nylon derivato dalle reti da pesca oceaniche, fino al silicone riciclabile utilizzato al posto della pelle per il sedile.

Addirittura è possibile avere una colorazione opzionale ecologica e non verniciata (Lunar White) che riduce al minimo l’uso di plastiche e vernici tradizionali.

Sicurezza e connettività

Come prevedibile, anche sulla S2 Mulholland non manca l’elettronica di sicurezza. C’è l’ABS, il controllo di trazione che assiste anche in curva e il Drag-Torque Slip Control (DSCS), per gestire lo slittamento della ruota posteriore e prevenirne il bloccaggio in fase di frenata rigenerativa.

Sono invece ben cinque le modalità di guida opzionabili.

La moto sfrutta poi la tecnologia degli aggiornamenti OTA (over-the-air) per essere sempre e facilmente migliorabile in alcuni elementi man mano che LiveWire sviluppa novità interessanti. La connettività è garantita dalla solita App di sistema che, tramite smartphone, permette di accedere a molte funzionalità della moto, oltre che ai sistemi di localizzazione e navigazione.

Al momento LiveWire S2 Mulholland è preordinabile sul sito ufficiale e sarà disponibile solo nei concessionari del Nord America. Probabilmente bisognerà aspettare un annetto prima di vederla sui mercati internazionali. Il prezzo di partenza è stato fissato a 15.999 dollari, circa 14.700 euro.

