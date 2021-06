Koelliker porta in Italia 5 marchi cinesi: Aywais, Seres…

Koelliker porta in Italia 5 marchi cinesi, tutti elettrici: dalle auto premium ai furgoni, pescando con cui nel mare magno delle start-up.

Koelliker sicuro: “L’eccellenza tecnologica oggi è in Cina”

È dal 1936 che Koelliker (qui il sito) importa marchi stranieri in Italia. Inglesi, americani, spagnoli, giapponesi, coreani...Tutti brand che si sono affermati e sono passati alle case madri come filiali ufficiali. “Ma ora il baricentro dell’eccellenza tecnologica si è spostato verso la Cina, oltre che in California“, ha spiegato l’ad Luca Ronconi. “È una leadership conquistata non solo perché la Cina è il primo mercato al mondo, ma anche perché i costruttori collaborano con i giganti dell’hi-tech come Huawei, Xiaomi, Techent, Alibaba, Baidoo…“. Aggiungendo che le scelte sono state effettuate con un lungo lavoro di scouting, aprendo una sede Koelliker a Shangai. L’idea è di non limitarsi a vendere macchine, ma di creare un vero e proprio sistema che risolva tutti i i problemi per chi vuole approcciarsi all’elettrico, con partner come Enel X, Microsoft e Santander.

Koelliker punta molto sul marchio Seres

Ma veniamo ai brand in arrivo via Koelliker. Si comincia con il marchio Seres: “Nasce cinque anni fa in California – spiega Luca Ronconi – tra i fondatori c’era Martin Eberhard, ch prima aveva contribuito alla fondazione di Tesla. La parola Seres significa seta. La produzione avviene in Cina, in uno stabilimento nuovissimo. Lì due anni fa ho visto la Seres 5 ed è stato un colpo di fulmine”. Il brand Seres debutterà con due modelli:

Seres 3 ha una batteria da 53,6 kWh e si ricarica dal 20% all’80% in DC fino a 50 kW in 30 minuti. L’autonomia è di oltre 300 km (WLTP). Arriverà a luglio, prezzo da 37.450 chiavi in mano.

Seres 5 è un Suv disponibile in versione full-electric (batteria da 90 kWh e in versione range extender da 35 kWh, con motore 1,5 turbo benzina come generatore. Autonomia di oltre 500 km e ricarica veloce in DC dino a 100 kW in 30 minuti. 250 km/h di velocità massima e accelerazione 0-100 km/h in 3,5″. Versioni a trazione posteriore e integrale, per potenze che vanno da 347 CV (520 Nm di coppia) per la RWD a 694 CV (1040 Nm) per la AWD.

In arrivo anche l’Aywais 5, un Suv da 410 km

Altro brand su cui cui Koelliker punta è Aiways, di cui ci siamo occupati già nel 2019. In Italia arriverà presto la U5 (foto sopra), un Suv già in vendita in alcuni mercati del Nord Europa. Il motore elettrico ha una potenza di 150 kW (204 CV) e una coppia massima di 310 Nm. Il pacco batterie da 63 kWh offre un’autonomia di 410 km. Arriverà tra settembre e ottobre.

C'è poi il marchio Karma, reduce da una lunga serie di vicissitudini, delle quali hanno fatto le spese anche soci italiani come Gianfranco Pizzuto e la famiglia Lunelli. Ora è nato a nuova vita e si presenta si presenta sul mercato con il modello GS-6 (a destra), che va da 0 a 100 km/h in 3,9″. Arriverà entro fine anno.

Weltmeister si presenta invece con il Suv W5, segmento C con oltre 430 km di autonomia e tre livelli differenti di allestimenti e un motore elettrico da 150 kW (foto sotto. Arriverà entro fine anno.

Per i veicoli commerciali, infine, il brand di riferimento sarà Maxus (sotto): la gamma è composta dall’eDeliver 3, uno small LCV, e l’eDeliver 9, un mid-large LCV. Arriverà in Italia già a giugno, edeliver 3 a partire da 30.409,84 iva e messa su strada esclusim Edeliver 9 verrà comunicato il mese prossimo.