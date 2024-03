Jinpeng XY, altra cinesina da città in arrivo, importata da Desner Auto: : si guida a 16 anni e promette quattro posti comodi e un bagagliaio accettabile.

Jinpeng XY, quattro posti, 100 km di autonomia

I costruttori europei annunciano di voler abbandonare il mercato delle piccole da città? Ci pensano i cinesi a colmare il vuoto, lanciando uno dopo l’altro modelli elettrici che si guidano già con la patente dei 16 anni, ovviamente a prezzi molto competitivi. Un mese fa vi abbiamo parlato dell’arrivo della Swap Zip, una due posti con un centinaio di km di autonomia. Ora è il momento della Jinpeng XY, prodotta da un marchio che in Cina è leader di questo segmento, in cui fa sapere di avere venduto 18 milioni di veicoli. Anche qui l’autonomia dichiarata è di 100 km. Le versioni al lancio saranno quattro: Desner auto segnala che la versione top, la E-CCO, avrà le stesse comodità “di un’auto vera”, a partire dalla climatizzazione. Le prime consegne in Italia sono previste per l’estate, mentre da maggio saranno disponibili tutte le caratteristiche tecniche delle 4 versioni.

“Non ci interessano autonomie da record…”

Il regista dell’operazione è Angelo Sun Wenyu, un operatore di origine cinese che vive ad Ancona e che finora aveva sempre esportato prodotti dall’Italia alla Cina: “Quando ho scoperto la gamma dei veicoli di Jinpeng, ho capito che la soluzione è una mobilità leggera, ma guidabile in tutte le occasioni di vita quotidiana“, spiega. “Senza rinunciare a spazio, comfort e tempo di utilizzo. Con XY presento in Italia un prodotto completo e cha cambia l’infrastruttura elettrica senza volerla cambiare dove non è possibile. XY non vuole creare code alle colonnine o raggiungere autonomie da record, ma solo modificare in meglio la vita dei brevi spostamenti. Far sparire l’ansia da autonomia a chi si appresta al mondo EV per la prima volta. E garantire comfort e sicurezza a chi già ora viaggia in città con veicoli elettrici datati e senza dotazioni utili durante la guida“.