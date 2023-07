ITAS entra in E-GAP e dà al servizio il benveuto in Trentino

ITAS entra nel capitale di E-GAP e integra il servizio di ricarica mobile on demand nella sue proposte commerciali, con polizze assicurative mirate. L’accordo è stato presentato ieri presso la sede ITAS nel quartiere Le Albere a Trento.

Nella polizza RC Auto ITAS tre ricariche E-GAP

Con la sottoscrizione della polizza RC Auto di ITAS (con garanzie Kasko in Piedi e Tutela Legale) i clienti ITAS otterranno tre ricariche mobili gratuite da 25kWh l’una da utilizzare entro 3 mesi dall’attivazione del voucher E-GAP.

L’annuncio coincide con l’arrivo in Trentino di E-GAP. Il servizio consente di ricaricare la propria auto elettrica in qualsiasi luogo e situazione. La ricarica mobile con il Van di E-GAP è stata oggettto di una dimostrazione con le Fiat 500 elettriche della nuova flotta elettrica ITAS.

“Sono molto grato a ITAS e E-GAP per questa iniziativa – ha affermato Mario Tonina, assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione e Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento– che si inserisce perfettamente nelle politiche della nostra Provincia in ambito di tutela ambientale.

Alessandro Molinari, amministratore delegato e direttore generale ITAS, ha ricordato che «ITAS è da sempre attenta alla sua impronta ambientale». La nuova proposta commerciale, ha aggiunto, «permette ai soci assicurati di ottenere vantaggi concreti attraverso scelte sostenibili».

E-GAP guarda all’Europa intera

Trento è «una nuova tappa di un percorso di crescita che ha portato E-GAP ad espandersi in nuove città in Italia ma anche in Francia, Germania e Spagna nell’ultimo anno» ha detto Eugenio de Blasio, Fondatore e Presidente di E-GAP. «Con questa nuova apertura puntiamo ad accrescere la presenza nel Nord, dove l’elettrico al momento è più presente in Italia».

Il servizio di E-GAP è attualmente presente anche a Roma, Milano, Bologna, Torino, Verona e Brescia e ha ampliato il perimetro anche fuori dai confini italiani aprendo in Francia (a Parigi), in Spagna (a Madrid) e in Germania (a Monaco). Quest’ anno verranno attivate le operazioni in Gran Bretagna (a Londra) e in Portogallo (Lisbona) e nei prossimi anni l’apertura del servizio è prevista in altre città francesi (a Lione, Bordeaux e Marsiglia), spagnole (a Barcellona e Valencia) e tedesche (Amburgo, Berlino, Francoforte) e anche in nuovi paesi come Olanda (ad Amsterdam), e Grecia (ad Atene).

