E-GAP fase due: dopo i Van, le Ultrafast “senza rete”

E-GAP entra nella fase due della sua breve vita – quattro anni appena – e aggiunge alla ricarica “on demand” dei suoi 70 Van con delivery elettrico, ormai presenti in sei città italiane e in alcune delle maggiori città europee, una rivoluzionaria colonnina Ultrafast con accumulo, mobile e modulare, in grado di funzionare “off-grid”, senza rete, oppure di alimentarsi dalla rete in bassa tensione.

Tanta tecnologia e la griffe di Pinifarina

L’ha progettata E-GAP Engineering (il polo di innovazione produttiva di E-GAP) in collaborazione con Pininfarina. E proprio nella sede del designer piemontese, nell’hinterland torinese, l’hanno presentata ieri il fondatore e presidente di E-GAP Eugenio de Blasio e l’Ad di Pininfarina Silvio Pietro Angori.

Si chiama E-GAP Fast e a nostro giudizio ha le carte in regola per colmare almeno due delle principali “falle” del sistema di ricarica esistente: costi e vincoli dell’allacciamento in media tensione e flessibilità dell’offerta di ricarica. Ma gli atout sono molti altri, considerando che un’ infrastruttura del genere abilita la ricarica ad alta potenza negli spazi privati urbani, nei grandi condomini, nei parcheggi custoditi e in quelli aziendali. E ammortizza i picchi di richiesta senza stressare la rete.

Assieme alla soluzione City Plug di A2A per la ricarica notturna in strada a bassa potenza, la colonnina E-GAP Ultrafast “senza rete” è la novità dell’anno nell’ecosistema della mobilità a zero emissioni. Meriterebbero una platea di utenti elettrici ben superiore a quella attuale, fanalino di coda in Europa.

Accumulo da 200 kWh, con battery swap

Per capire perchè l’E-GAP Ultrafast sia da mettere tra le potenziali rivoluzioni dell’esperienza di ricarica cominciamo intanto a vederla da vicino.

E’ un parallepipedo di dimensioni non trascurabuili, paragonabulili a quelle di un chiosco. Contiene una batteria d’accumulo da 200 kWh rimuovibile (con un sistema di “battery swap”) e tutta l’elettronica di potenza e di connessione e controllo di una normale colonnina HPC. Su due lati i connettori, con relativi cavi, che possono alimentare contemporaneamente due auto a 60kW o una a 120. Oppure, in una versione modulare con l’aggiunta di 5 wallbox, sette vetture in tutto che si distribuiscono la potenza disponibile.

Nell’angolo tra le due facce, un display intuitivo ospita i comandi per l’attivazione e il monitoraggio della ricarica. Anche l’interfaccia utente porta il contributo decisivo della griffe Pininfarina.

I due lati restanti sono occupati da maxi schermi sui quali possono “girare” messaggi pubblicitari, intrattenimento, informazioni di servizio (per esempio orari dei treni o de voli se l’installazione è nei parcheggi di aeroporti o stazioni).

Addio burocrazia, autorizzazioni e costi di installazione

Manca invece tutto ciò che normalmente non si vede, ma c’è e costa decine di migliaia di euro, nella colonnine Fast tradizionali: cabine di trasformazione e lunghi collegamenti interrati, a volte per centinaia e centinaia di metri, con le stazioni a media tensione. Il cui allacciamento, per giunta, comporta decine di adempimenti autorizzativi e procedure burocratiche che richiedono mesi, a volte fino a un anno. Mentre E-GAP Ultrafast, dice l’azienda, si installa “in un mese e mezzo“.

Se allacciata alla rete in bassa tensione, a E-GAP Fast basta una potenza di 20 kW (la stessa di un normale condominio per gli usi condivisi) per ripristinare la capienza dell’accumulo negli intervalli tra un utilizzo e l’altro. Parte dell’alimentazione può arrivare anche da impianti fotovoltaici, qualora chi la installa ne disponga.

Se la colonnina è off-grid (per esempio in ambienti che non dispngono di allacciamento alla rete), saranno i manutentori di E-GAP a rimpiazzare l’accumulo esaurito con uno “pieno” o a riaricarlo con il Van di ricarica mobile E-GAP Fast Delivery.

Soluzione flessibile, per i picchi del traffico stagionale

Il modello di business è ancora in fase di sviluppo. Le colonnine E-GAP Fast saranno comunque interoperabili con le principali reti esistenti e saranno connesse e gestibili dall’assistenza in remoto. I clienti target sono i gestori di grandi parcheggi e strutture di accoglienza con picchi di richiesta stagionali, i grandi condomini urbani, le aziende con flotte elettriche, stazioni di servizio sulle grandi direttrici di traffico stagionale, anche in supporto ad infrastrutture fisse. «La nostra intenzione _ ha spiegato del resto il presidente de Blasio _ non è quella di competere con gli operatori eisistenti, ma di interarci con loro per migliorare l’esperienza utente degli automobilisti elettrici».

E-GAP in 500 città d’Europa, entro 5 anni

Lo dimostra l’impegno preso nell’ambizioso piano quinquennale che prevede lo sbarco di E-GAP in 500 grandi città europee. «Auspichiamo che le soluzioni di ricarica di E-GAP, dai van alla colonnina off-grid, contribuiscano ad accrescere la domanda di auto non inquinanti e, di conseguenza, al raggiungimento dei sempre più urgenti obiettivi di mobilità sostenibile italiani ed europei” ha spiegato de Blasio. Secondo Angori «Pininfarina, lavorando sul progetto E-GAP FAST, ha messo a disposizione in maniera integrata e sinergica le sue capacità nel campo del product and experience design e dell’HMI». Ha poi aggiunto:«Il carattere sostenibile e innovativo di questo progetto rispecchia pienamente il valore di innovazione che da sempre caratterizza Pininfarina».