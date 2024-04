Incentivi moto e scooter, 17 milioni in arrivo per l’elettrico

Arriva da ANCMA la notizia di 17 milioni di euro di incentivi per moto, scooter e quadricicli elettrici. Fondi che si sommano ai 45 milioni già previsti.

I 5 milioni di euro di ecobonus destinati ai veicoli a benzina sono già finiti da settimane. ANCMA nello smentire le voci su altri fondi in arrivo per il termico, apre invece ad ulteriori incentivi per l’elettrico. Nello specifico sarebbero 17 – secondo Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori – i milioni che verranno sommati ai 45 già destinati ai veicoli a zero emissioni di classe L.

“Il DPCM – si legge nel comunicato di ANCMA – non prevede ulteriori risorse per le moto termiche in aggiunta a quelle già stanziate per il 2024 (5 milioni di euro) e già andate esaurite alla fine del mese di gennaio. Verrà invece integrato il fondo dedicato a ciclomotori, scooter, moto e quadricicli elettrici con risorse derivate dalla redistribuzione dei fondi avanzati negli anni 2022 e 2023, per un importo di circa 17 milioni di euro (che andranno ad aggiungersi a quelli già disponibili)”.

Quanto si risparmia con gli incentivi?

L’ecobonus è pari al 30% del valore del mezzo (IVA esclusa) con un massimale di 3.000 €. L’incentivo aumenta al 40% fino a un massimo di 4.000 € se contestualmente all’acquisto si rottama un veicolo Le inquinante (Euro3 o precedente) intestato all’acquirente da oltre 12 mesi. Chi gode degli incentivi non potrà rivendere il mezzo prima di 12 mesi. Stessa durata è imposta anche alle persone giuridiche che acquistano un veicolo destinato al noleggio, mentre in caso di sharing l’impegno sale a 24 mesi. Decade invece del tutto nel caso in cui ad acquistare il veicolo sia una persona giuridica che non destina il mezzo un impiego specifico.

