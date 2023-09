In kayak, ma elettrico a 5/6mila euro

Il kayak è sinonimo di sport e attività fisica all’aria aperta, ma non tutti hanno fiato, muscoli e condizioni di salute per poter pagaiare per molte ore. C’è un compromesso: l’allestimento con il motore elettrico. Una soluzione anche per navigare i fiumi controcorrente. Uno strumento per aumentare la gamma di attività e il tempo trascorso in acqua.

eMogi dalla Repubblica Ceca con due kayak elettrici

La squadra che ha permesso di portare in acqua e sul mercato la start-up eMogi Motorized Kayak è formata da una donna, Hana la manager, e tre uomini: Lukas (designer), Jakub (test driver), Tomàs 8test driver). I quattro giovani che hanno puntato sull’elettrificazione del kayak in Repubblica Ceca. l catalogo offre tre modelli: 2 elettrici e 1 muscolare. Ma l’azienda vendono anche le piccole batterie necessarie per alimentare il motore e altri accessori. Come sottolineano nel sito Internet ogni kayak è prodotto in modo artigianale.

Quanto costano? Dai 5 ai 6mila euro e navigano fino a 10 nodi

Pagaiare in elettrico con il modello Aluki viene a costare 5.300 euro, ma la batteria non è inclusa: nello shop viene proposta a 370 euro. Vediamo le specifiche tecniche: motore da 700 W 22 V che permette una spinta fino a 5 nodi – molto importante l’effetto delle correnti nei fiumi sulla velocità – e la batteria proposta è al litio da 50 Ah mentre il caricabatterie presenta queste caratteristiche: 240 V/5 A.

LEGGI ANCHE: Pedayak il kayak a pedali, elettrico e a vela

Pagaia con controlli remoti di spinta e manopola controler. Non manca la tecnologia con un display a led mentre la struttura è con materiali compositi a scelta: Aeroglass, Aeroglass/carbonio/kevlar, Full carbon-Airex, Full-carbon/honeycomb, Kevlar/carbon-Airex. Quanot pesa 25 kg compresa la batteria.

Si vogliono prestazioni migliori? Con circa 1300 euro in più – siamo a circa 6.800 euro – è possibile acquistare il modello Aluki R che si differenzia per un design più idrodinamico, un motore più potente (1 kW 22 V) che può raggiungere una velocità interessane: ben 10 nodi.

LEGGI ANCHE: Pagaiare stanca, ma c’è il kayak elettrico

In caso di problemi si torna più velocemente alla base. Pesa qualche kg in meno: 23. Scende sensibilmente il prezzo per il modello muscolare Sialuk che costa meno di 2.200 euro.

Autonomia fino a 23 ore

eMogi offre un’ampia selezione di batterie con diverse capacità: dai 20 agli 83 Ah e da 440 a 1842 Wh e pesano da 4,5 ai 7 kg. L’autonomia è in funzione dei modelli e della velocità e può andare da mezz’ora alle 23 ore.

Insomma è possibile percorrere brevi tratti ad alta velocità o programmare escursioni più impegnative anche di più giorni.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –